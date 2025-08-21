https://1prime.ru/20250821/rustore-861030308.html
RuStore будет обязательным для предустановки на гаджеты Apple и Xiaomi
2025-08-21T10:07+0300
технологии
apple
huawei
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российский магазин приложений RuStore с 1 сентября будет обязательным для предустановки на гаджетах с операционными системами iOS (Apple) и HyperOS (Xiaomi), говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ. "С 1 сентября 2025 года отечественный магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на технике, использующей операционные системы iOS и HyperOS. До сих пор RuStore переустанавливался на технике, которая работает с операционными системами Android, HarmonyOS (Huawei - ред.)", - сообщили в кабмине. Президент России Владимир Путин в июле подписал закон, согласно которому на продаваемых в России телефонах и планшетах с 1 сентября 2025 года должна быть обеспечена возможность установки и обновления единого российского магазина приложений RuStore и других приложений российских разработчиков. Фактически закон запрещает зарубежным платформам, прежде всего Apple и Google, препятствовать установке RuStore на их гаджеты.
технологии, apple, huawei
