В Белоруссии заявили об актуальности выхода эмитентов на фондовый рынок РФ

МИНСК, 21 авг – ПРАЙМ. Министерство финансов Белоруссии на фоне западных санкций видит актуальность выхода белорусских эмитентов на фондовый рынок России, намерено подготовить дорожную карту действий для компаний, чтобы облегчить этот процесс, сообщила заместитель начальника управления - начальник отдела анализа функционирования рынка ценных бумаг департамента по ценным бумагам министерства Татьяна Гриб. "В условиях санкционных ограничений министерство финансов как регулятор фондового рынка делает все возможное, чтобы обеспечить дополнительные возможности для белорусских предприятий по инвестированию. Первый важный шаг в этом направлении - это вступление в силу в августе прошлого года соглашения с Россией о проспектах ценных бумаг. Фактически это международный договор, который предусматривает взаимное признание эмиссионных документов, сопровождающих выпуски ценных бумаг", - приводит слова специалиста агентство Белта. Она отметила, что "раньше, чтобы белорусским заемщикам можно было привлечь деньги на фондовом рынке Российской Федерации, нужно было осуществлять регистрацию дважды, платить двойные пошлины". "Это было значительно дольше, дороже и сложнее. Поэтому неудивительно, что некоторые предприятия шли на создание дочерних организаций в России и осуществляли размещение ценных бумаг уже по российскому законодательству. В белорусской практике есть примеры по успешному привлечению средств на фондовом рынке России", - сказала Гриб. Она подчеркнула, что, чтобы алгоритм действий был более прозрачен и понятен, министерство финансов планирует в ближайшее время разработать достаточно подробную дорожную карту по выходу белорусских эмитентов на российский фондовый рынок с использованием механизмов данного соглашения. "В условиях, когда западные рынки для нас закрыты, снижение административных барьеров по выходу белорусских предприятий на зарубежные фондовые рынки является крайне актуальным. Объем рынка корпоративных облигаций в России в 43 раза превышает белорусский корпоративный фондовый рынок. Можно представить только, какие возможности открываются", - подчеркнула представитель минфина. Она пояснила, что в рамках данного соглашения сначала предусматривается регистрация выпуска ценных бумаг и проспекта эмиссии у национального регулятора - министерства финансов. "Одним из важных условий реализации соглашения является обязательное наличие отчетности по международным стандартам и, соответственно, аудиторского заключения по данной отчетности. Хорошей новостью является то, что аудиторское заключение, составленное белорусской компанией, будет также признаваться и на территории России", - подчеркнула специалист. Следующим этапом, по ее словам, будет перевод зарегистрированных ценных бумаг в депозитарную систему России. Для этого, подчеркнула она, созданы все условия, налажены депозитарные мосты - фактически это будет означать поручение своему депозитарию на перевод данных ценных бумаг в российскую инфраструктуру. "И следующим этапом будет являться обращение на любую из российских бирж, например, Московскую, с необходимым пакетом документов", - проинформировала Гриб.

