Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250821/rynok-861030459.html
Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии
Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии - 21.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии
Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение в начале основной торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи. | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T10:10+0300
2025-08-21T10:10+0300
экономика
рынок
торги
акции
мосбиржа
юнипро
нлмк
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/34/841063447_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_7224be7c7cc89afb5353bc537f0cba91.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение в начале основной торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск снижается на 0,54%, до 2 924,89 пункта. Заметно дешевеют акции "СПБ биржи" (-2,42%), "Юнипро" (-1,30%), НЛМК (-1,03%), "Сегежи" (-0,98%), "Вуш Холдинга" (-0,91%). В лидерах роста стоимости - акции "Генетико" (+1,27%), Ашинского металлургического завода (+0,52%), банка "Санкт-Петербург" (+0,36%), НМТП (+0,34%), "Абрау Дюрсо" (+0,33%). Отсутствие позитивных новостей с международной арены – основная причина прекращения роста индекса Мосбиржи и начала его сползания, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "В рамках торгов четверга ожидаем продолжения движения рынка в диапазоне 2930–3020 пунктов. При этом видим риски сохранения коррекционных настроений, что может способствовать попыткам индекса Мосбиржи отступить под его нижнюю границу", - рассказал Богдан Зварич из ПСБ.
https://1prime.ru/20250821/yuan-861030053.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/34/841063447_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7fb50effa7bfe706604762b1acbc02c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, акции, мосбиржа, юнипро, нлмк
Экономика, Рынок, Торги, Акции, Мосбиржа, юнипро, НЛМК
10:10 21.08.2025
 
Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии

Индекс Мосбиржи снизился на 0,54%, до 2 924,89 пункта

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение в начале основной торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск снижается на 0,54%, до 2 924,89 пункта.
Заметно дешевеют акции "СПБ биржи" (-2,42%), "Юнипро" (-1,30%), НЛМК (-1,03%), "Сегежи" (-0,98%), "Вуш Холдинга" (-0,91%).
В лидерах роста стоимости - акции "Генетико" (+1,27%), Ашинского металлургического завода (+0,52%), банка "Санкт-Петербург" (+0,36%), НМТП (+0,34%), "Абрау Дюрсо" (+0,33%).
Отсутствие позитивных новостей с международной арены – основная причина прекращения роста индекса Мосбиржи и начала его сползания, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"В рамках торгов четверга ожидаем продолжения движения рынка в диапазоне 2930–3020 пунктов. При этом видим риски сохранения коррекционных настроений, что может способствовать попыткам индекса Мосбиржи отступить под его нижнюю границу", - рассказал Богдан Зварич из ПСБ.
Юань, рубль и доллар - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Юань открыл торги в четверг ростом
10:03
 
ЭкономикаРынокТоргиАкцииМосбиржаюнипроНЛМК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала