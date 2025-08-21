Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии

https://1prime.ru/20250821/rynok-861030459.html
2025-08-21T10:10+0300
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение в начале основной торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск снижается на 0,54%, до 2 924,89 пункта. Заметно дешевеют акции "СПБ биржи" (-2,42%), "Юнипро" (-1,30%), НЛМК (-1,03%), "Сегежи" (-0,98%), "Вуш Холдинга" (-0,91%). В лидерах роста стоимости - акции "Генетико" (+1,27%), Ашинского металлургического завода (+0,52%), банка "Санкт-Петербург" (+0,36%), НМТП (+0,34%), "Абрау Дюрсо" (+0,33%). Отсутствие позитивных новостей с международной арены – основная причина прекращения роста индекса Мосбиржи и начала его сползания, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "В рамках торгов четверга ожидаем продолжения движения рынка в диапазоне 2930–3020 пунктов. При этом видим риски сохранения коррекционных настроений, что может способствовать попыткам индекса Мосбиржи отступить под его нижнюю границу", - рассказал Богдан Зварич из ПСБ.
