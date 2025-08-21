https://1prime.ru/20250821/rynok-861048596.html

Российский рынок акций демонстрирует снижение при заметной волатильности

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций снижается днем, демонстрируя повышенную волатильность, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.01 мск снижается на 0,42% до 2 928,56 пункта. "Очередная недельная дефляция, которая составила 0,04%, не оказывает существенного влияния на настроения инвесторов. Инфляционные ожидания на год вперед в августе выросли до 13,5% с 13% в июле, что потенциально может снизить шаг снижения ключевой ставки в сентябре", - отметил Максим Федосов из УК "Первая". Внешнеполитическая неопределенность и отсутствие какой-либо информации относительно нового раунда переговоров между Россией и Украиной продолжают оказывать давление на рынок акций, поясняет преобладание негативных настроений на рынке Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". В лидерах снижения стоимости - акции "Самолета" (-5,08%). "Акции ГК "Самолет" дешевеют после появления новостей о проведении обысков в офисах компании и возбуждении уголовных дел о мошенничестве по ЖК "Новое Колпино" и "Курортный квартал", - поясняет Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Также заметно дешевеют акции "Эн+" (-3,32%), "Русала" (-3,18%), "Сегежи" (-2,65%), "Вуш Холдинга" (-2,49%). Также компания "Циан"(-1,48%) намекнула на "спецдивиденд", также есть признаки прохождения дня в продажах новостроек, рынок начинает оживать с началом снижения ставки, отмечает Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал". "Привилегированные акции "Светофор Групп" (+9,93%) продолжают раллировать в ожидании выплат за 2024 год с доходностью около 22%. В этих бумагах сохраняется потенциал роста до закрытия реестра на получение выплат, назначенного на 14 октября", - добавляет Чернов. В лидерах роста котировок также акции "Ростелекома" (+1,52%), банка "Санкт-Петербург" (+1,26%), "Полюса" (+1,13%), "Сургутнефтегаза" (+0,82%), "Абрау Дюрсо" (+0,44%). "В четверг мы ожидаем закрытие рынка акций в диапазоне 2900-2950 пунктов по индексу Мосбиржи. Дальнейшая динамика рынка будет пока также определяться новостями в рамках переговорной повестки", - рассказал Муштаков. В случае отсутствия прогресса в переговорном процессе вероятен локальный уход индекса Мосбиржи ниже уровня 2900 пунктов, в диапазон 2830-2900 пунктов, заключил он.

