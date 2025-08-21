Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Золотое яблоко" выйдет на рынок Китая - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250821/rynok-861052025.html
"Золотое яблоко" выйдет на рынок Китая
"Золотое яблоко" выйдет на рынок Китая - 21.08.2025, ПРАЙМ
"Золотое яблоко" выйдет на рынок Китая
Парфюмерно-косметическая торговая сеть "Золотое яблоко" выйдет на рынок Китая в 2026 году: откроет магазин и запустит онлайн-продажи в Шанхае, рассказали РИА... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T16:25+0300
2025-08-21T16:25+0300
экономика
бизнес
китай
шанхай
казахстан
золотое яблоко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860608019_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e68af77088c60e45e1a9a8d0f4886a37.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Парфюмерно-косметическая торговая сеть "Золотое яблоко" выйдет на рынок Китая в 2026 году: откроет магазин и запустит онлайн-продажи в Шанхае, рассказали РИА Новости в компании. "Золотое яблоко" объявляет о планах выйти на рынок Китая. В 2026 году компания откроет магазин и запустит онлайн-продажи в Шанхае", - сообщили в компании. Отмечается, что ритейлер представит большой ассортимент продукции из России и других стран во всех сегментах - от масс-маркета до люкса. В будущем заказы будут доставляться и в другие города страны. На текущий момент ритейлер представлен в шести странах: России, Казахстане, Белоруссии, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. "Выходя в Китай, "Золотое яблоко" может стать трамплином для тех брендов, кто хочет и готов работать с этим рынком. Мы видим, что в некоторых сегментах российская продукция уже пользуется популярностью у местного населения, и высоко оцениваем шансы российских производителей косметики составить достойную конкуренцию уже популярной в Китае продукции", - поделился сооснователь и совладелец компании Иван Кузовлев. В компании также добавили, что для выхода на китайский рынок российским брендам потребуется пройти ряд процедур, которых требует местное законодательство. В частности, перед стартом продаж косметики бренду необходимо пройти процедуру нотификации в NMPA (National Medical Products Administration) или, в случае с косметикой с заявленными специальными функциями, регистрации в NMPA.
https://1prime.ru/20250821/udobreniya-861051872.html
китай
шанхай
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860608019_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_2b12b0b7829cbe35cd8d657cf8092d3d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, китай, шанхай, казахстан, золотое яблоко
Экономика, Бизнес, КИТАЙ, Шанхай, КАЗАХСТАН, Золотое яблоко
16:25 21.08.2025
 
"Золотое яблоко" выйдет на рынок Китая

"Золотое яблоко" в 2026 году откроет магазин и запустит онлайн-продажи в Шанхае

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗолотое яблоко
Золотое яблоко - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Парфюмерно-косметическая торговая сеть "Золотое яблоко" выйдет на рынок Китая в 2026 году: откроет магазин и запустит онлайн-продажи в Шанхае, рассказали РИА Новости в компании.
"Золотое яблоко" объявляет о планах выйти на рынок Китая. В 2026 году компания откроет магазин и запустит онлайн-продажи в Шанхае", - сообщили в компании.
Отмечается, что ритейлер представит большой ассортимент продукции из России и других стран во всех сегментах - от масс-маркета до люкса. В будущем заказы будут доставляться и в другие города страны.
На текущий момент ритейлер представлен в шести странах: России, Казахстане, Белоруссии, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии.
"Выходя в Китай, "Золотое яблоко" может стать трамплином для тех брендов, кто хочет и готов работать с этим рынком. Мы видим, что в некоторых сегментах российская продукция уже пользуется популярностью у местного населения, и высоко оцениваем шансы российских производителей косметики составить достойную конкуренцию уже популярной в Китае продукции", - поделился сооснователь и совладелец компании Иван Кузовлев.
В компании также добавили, что для выхода на китайский рынок российским брендам потребуется пройти ряд процедур, которых требует местное законодательство. В частности, перед стартом продаж косметики бренду необходимо пройти процедуру нотификации в NMPA (National Medical Products Administration) или, в случае с косметикой с заявленными специальными функциями, регистрации в NMPA.
Мешки с минеральным удобрением - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
США увеличили экспорт удобрений в Китай почти в пять раз
16:24
 
ЭкономикаБизнесКИТАЙШанхайКАЗАХСТАНЗолотое яблоко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала