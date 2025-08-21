РЖД расширили скидки к тарифу на экспортные и внутренние перевозки грузов

https://1prime.ru/20250821/rzhd-861034689.html

РЖД добавили и расширили скидки к тарифам на перевозки ряда грузов во внутреннем и экспортном сообщении, следует из сообщения компании.

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. РЖД добавили и расширили скидки к тарифам на перевозки ряда грузов во внутреннем и экспортном сообщении, следует из сообщения компании. "Правление РЖД приняло ряд тарифных решений, направленных на привлечение дополнительных объёмов грузов на железнодорожный транспорт. Так, до конца 2025 года будет действовать объёмная скидка 7% на экспортные перевозки чёрных металлов со станции Череповец-2 через некоторые пограничные передаточные станции с Казахстаном и по коридору "Север – Юг", - говорится в сообщении РЖД. Установленная ранее скидка в 27,9% на перевозки чугуна со станции Череповец-2 на припортовые станции Автово и Новый порт в Санкт-Петербурге теперь распространяется и на перевозки на станцию Лужская в Ленинградской области. Кроме того, до конца 2026 года вводится объёмная скидка 15,5% на внутренние и экспортные перевозки газойля, топочного мазута и нефтяного топлива со станции Анжерская (Кемеровская область) в западном направлении. РЖД с 2013 года в определенных случаях имеют право давать скидки к грузовому тарифу в рамках коридора. Ее верхняя граница составляет 50%.

