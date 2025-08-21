Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД расширили скидки к тарифу на экспортные и внутренние перевозки грузов - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250821/rzhd-861034689.html
РЖД расширили скидки к тарифу на экспортные и внутренние перевозки грузов
РЖД расширили скидки к тарифу на экспортные и внутренние перевозки грузов - 21.08.2025, ПРАЙМ
РЖД расширили скидки к тарифу на экспортные и внутренние перевозки грузов
РЖД добавили и расширили скидки к тарифам на перевозки ряда грузов во внутреннем и экспортном сообщении, следует из сообщения компании. | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T11:21+0300
2025-08-21T11:21+0300
экономика
россия
казахстан
санкт-петербург
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861034536_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_08071d5bbe5902f5da1f756b0266cb64.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. РЖД добавили и расширили скидки к тарифам на перевозки ряда грузов во внутреннем и экспортном сообщении, следует из сообщения компании. "Правление РЖД приняло ряд тарифных решений, направленных на привлечение дополнительных объёмов грузов на железнодорожный транспорт. Так, до конца 2025 года будет действовать объёмная скидка 7% на экспортные перевозки чёрных металлов со станции Череповец-2 через некоторые пограничные передаточные станции с Казахстаном и по коридору "Север – Юг", - говорится в сообщении РЖД. Установленная ранее скидка в 27,9% на перевозки чугуна со станции Череповец-2 на припортовые станции Автово и Новый порт в Санкт-Петербурге теперь распространяется и на перевозки на станцию Лужская в Ленинградской области. Кроме того, до конца 2026 года вводится объёмная скидка 15,5% на внутренние и экспортные перевозки газойля, топочного мазута и нефтяного топлива со станции Анжерская (Кемеровская область) в западном направлении. РЖД с 2013 года в определенных случаях имеют право давать скидки к грузовому тарифу в рамках коридора. Ее верхняя граница составляет 50%.
https://1prime.ru/20250818/sdelka-860864287.html
казахстан
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861034536_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8ce8e9c544d92f92ba292fc13d55096c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, казахстан, санкт-петербург, ржд
Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЖД
11:21 21.08.2025
 
РЖД расширили скидки к тарифу на экспортные и внутренние перевозки грузов

РЖД расширили скидки к тарифу на экспортные и внутренние перевозки ряда грузов

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтенд ОАО РЖД
Стенд ОАО РЖД - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. РЖД добавили и расширили скидки к тарифам на перевозки ряда грузов во внутреннем и экспортном сообщении, следует из сообщения компании.
"Правление РЖД приняло ряд тарифных решений, направленных на привлечение дополнительных объёмов грузов на железнодорожный транспорт. Так, до конца 2025 года будет действовать объёмная скидка 7% на экспортные перевозки чёрных металлов со станции Череповец-2 через некоторые пограничные передаточные станции с Казахстаном и по коридору "Север – Юг", - говорится в сообщении РЖД.
Установленная ранее скидка в 27,9% на перевозки чугуна со станции Череповец-2 на припортовые станции Автово и Новый порт в Санкт-Петербурге теперь распространяется и на перевозки на станцию Лужская в Ленинградской области.
Кроме того, до конца 2026 года вводится объёмная скидка 15,5% на внутренние и экспортные перевозки газойля, топочного мазута и нефтяного топлива со станции Анжерская (Кемеровская область) в западном направлении.
РЖД с 2013 года в определенных случаях имеют право давать скидки к грузовому тарифу в рамках коридора. Ее верхняя граница составляет 50%.
Платформы для железнодорожных контейнеров в китайском порту - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
РЖД заключили первую биржевую сделку по поставке пиломатериалов в Китай
18 августа, 15:24
 
ЭкономикаРОССИЯКАЗАХСТАНСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала