Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия готова провести саммит "Россия-США-Украина" - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250821/sammit-861028245.html
Венгрия готова провести саммит "Россия-США-Украина"
Венгрия готова провести саммит "Россия-США-Украина" - 21.08.2025, ПРАЙМ
Венгрия готова провести саммит "Россия-США-Украина"
Венгрия готова провести саммит "РФ-США-Украина", гарантирует безопасность всем участникам, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T09:45+0300
2025-08-21T09:45+0300
политика
россия
венгрия
будапешт
сша
петер сийярто
скотт бессент
виктор орбан
fox news
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_0:19:2048:1171_1920x0_80_0_0_fe2a69ad34e7500b1aa9762b111ea74c.jpg
БУДАПЕШТ, 21 авг - ПРАЙМ. Венгрия готова провести саммит "РФ-США-Украина", гарантирует безопасность всем участникам, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News не исключил, что саммит "Россия-США-Украина" может пройти в венгерской столице. Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом якобы рассматривает Будапешт как приоритетное место для проведения трехсторонней встречи. "Если нужно, мы здесь, мы обеспечим соответствующие справедливые и безопасные условия в любое время. Мы будем рады таким мирным переговорам, если сможем способствовать успеху усилий по установлению мира, если мы будем нужны", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час". По его словам, Будапешт является правдоподобным местом, потому что Венгрия сразу после начала конфликта предлагала и России, и Украине провести переговоры в венгерской столице и потом повторяла это приглашение. Сийярто также назвал огромным и уникальным достижением Венгрии и венгерского премьера Виктора Орбана способность сохранить взаимоуважительный диалог как с РФ, так и с США, несмотря на "огромное давление". "Белый дом заявил, что Будапешт – новое возможное место, но Венгрия и правительство не навязывают это", - подчеркнул он.
https://1prime.ru/20250820/sammit-860976023.html
венгрия
будапешт
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_a169b6160ce2de4ed200dec9d7e95467.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, венгрия, будапешт, сша, петер сийярто, скотт бессент, виктор орбан, fox news, politico
Политика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Будапешт, США, Петер Сийярто, Скотт Бессент, Виктор Орбан, Fox News, Politico
09:45 21.08.2025
 
Венгрия готова провести саммит "Россия-США-Украина"

Глава МИД Сийярто: Венгрия готова провести саммит "Россия-США-Украина"

© CC BY 2.0 / Bobo BoomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
© CC BY 2.0 / Bobo Boom
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 21 авг - ПРАЙМ. Венгрия готова провести саммит "РФ-США-Украина", гарантирует безопасность всем участникам, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News не исключил, что саммит "Россия-США-Украина" может пройти в венгерской столице. Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом якобы рассматривает Будапешт как приоритетное место для проведения трехсторонней встречи.
"Если нужно, мы здесь, мы обеспечим соответствующие справедливые и безопасные условия в любое время. Мы будем рады таким мирным переговорам, если сможем способствовать успеху усилий по установлению мира, если мы будем нужны", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час".
По его словам, Будапешт является правдоподобным местом, потому что Венгрия сразу после начала конфликта предлагала и России, и Украине провести переговоры в венгерской столице и потом повторяла это приглашение.
Сийярто также назвал огромным и уникальным достижением Венгрии и венгерского премьера Виктора Орбана способность сохранить взаимоуважительный диалог как с РФ, так и с США, несмотря на "огромное давление".
"Белый дом заявил, что Будапешт – новое возможное место, но Венгрия и правительство не навязывают это", - подчеркнул он.
Официальная резиденция президента США - Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Германия "проиграла" саммит по Украине в Белом доме, пишут СМИ
Вчера, 12:48
 
ПолитикаРОССИЯВЕНГРИЯБудапештСШАПетер СийяртоСкотт БессентВиктор ОрбанFox NewsPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала