Венгрия готова провести саммит "Россия-США-Украина"
БУДАПЕШТ, 21 авг - ПРАЙМ. Венгрия готова провести саммит "РФ-США-Украина", гарантирует безопасность всем участникам, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News не исключил, что саммит "Россия-США-Украина" может пройти в венгерской столице. Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом якобы рассматривает Будапешт как приоритетное место для проведения трехсторонней встречи. "Если нужно, мы здесь, мы обеспечим соответствующие справедливые и безопасные условия в любое время. Мы будем рады таким мирным переговорам, если сможем способствовать успеху усилий по установлению мира, если мы будем нужны", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час". По его словам, Будапешт является правдоподобным местом, потому что Венгрия сразу после начала конфликта предлагала и России, и Украине провести переговоры в венгерской столице и потом повторяла это приглашение. Сийярто также назвал огромным и уникальным достижением Венгрии и венгерского премьера Виктора Орбана способность сохранить взаимоуважительный диалог как с РФ, так и с США, несмотря на "огромное давление". "Белый дом заявил, что Будапешт – новое возможное место, но Венгрия и правительство не навязывают это", - подчеркнул он.
