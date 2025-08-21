https://1prime.ru/20250821/sammit-861028245.html

Венгрия готова провести саммит "Россия-США-Украина"

Венгрия готова провести саммит "Россия-США-Украина" - 21.08.2025, ПРАЙМ

Венгрия готова провести саммит "Россия-США-Украина"

Венгрия готова провести саммит "РФ-США-Украина", гарантирует безопасность всем участникам, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических... | 21.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-21T09:45+0300

2025-08-21T09:45+0300

2025-08-21T09:45+0300

политика

россия

венгрия

будапешт

сша

петер сийярто

скотт бессент

виктор орбан

fox news

politico

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_0:19:2048:1171_1920x0_80_0_0_fe2a69ad34e7500b1aa9762b111ea74c.jpg

БУДАПЕШТ, 21 авг - ПРАЙМ. Венгрия готова провести саммит "РФ-США-Украина", гарантирует безопасность всем участникам, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News не исключил, что саммит "Россия-США-Украина" может пройти в венгерской столице. Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом якобы рассматривает Будапешт как приоритетное место для проведения трехсторонней встречи. "Если нужно, мы здесь, мы обеспечим соответствующие справедливые и безопасные условия в любое время. Мы будем рады таким мирным переговорам, если сможем способствовать успеху усилий по установлению мира, если мы будем нужны", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час". По его словам, Будапешт является правдоподобным местом, потому что Венгрия сразу после начала конфликта предлагала и России, и Украине провести переговоры в венгерской столице и потом повторяла это приглашение. Сийярто также назвал огромным и уникальным достижением Венгрии и венгерского премьера Виктора Орбана способность сохранить взаимоуважительный диалог как с РФ, так и с США, несмотря на "огромное давление". "Белый дом заявил, что Будапешт – новое возможное место, но Венгрия и правительство не навязывают это", - подчеркнул он.

https://1prime.ru/20250820/sammit-860976023.html

венгрия

будапешт

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, венгрия, будапешт, сша, петер сийярто, скотт бессент, виктор орбан, fox news, politico