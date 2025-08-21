https://1prime.ru/20250821/sammit-861031235.html
Саммит России и США снизил риск Третьей мировой войны, заявил Сийярто
2025-08-21T10:27+0300
БУДАПЕШТ, 21 авг - ПРАЙМ. Саммит России и США на Аляске имел огромный успех и значительно снизил вероятность Третьей мировой войны, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Я считаю, что саммит на Аляске имел огромный успех. Огромный успех. Во-первых, потому что он состоялся, а во-вторых, потому, как он состоялся... Я думаю, что саммит двух президентов на Аляске и последовавшая за ним пресс-конференция значительно снизили риск возможного начала Третьей мировой войны", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час". Он назвал встречу на Аляске "самым обнадеживающим событием за последние три с половиной года".
