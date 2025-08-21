Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Саммит России и США снизил риск Третьей мировой войны, заявил Сийярто - 21.08.2025
Саммит России и США снизил риск Третьей мировой войны, заявил Сийярто
БУДАПЕШТ, 21 авг - ПРАЙМ. Саммит России и США на Аляске имел огромный успех и значительно снизил вероятность Третьей мировой войны, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Я считаю, что саммит на Аляске имел огромный успех. Огромный успех. Во-первых, потому что он состоялся, а во-вторых, потому, как он состоялся... Я думаю, что саммит двух президентов на Аляске и последовавшая за ним пресс-конференция значительно снизили риск возможного начала Третьей мировой войны", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час". Он назвал встречу на Аляске "самым обнадеживающим событием за последние три с половиной года".
россия, аляска, сша, венгрия, петер сийярто
Политика, РОССИЯ, Аляска, США, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто
10:27 21.08.2025
 
Саммит России и США снизил риск Третьей мировой войны, заявил Сийярто

Сийярто: саммит России и США на Аляске снизил риск Третьей мировой войны

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время интервью агентству РИА Новости в Москве
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время интервью агентству РИА Новости в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
БУДАПЕШТ, 21 авг - ПРАЙМ. Саммит России и США на Аляске имел огромный успех и значительно снизил вероятность Третьей мировой войны, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Я считаю, что саммит на Аляске имел огромный успех. Огромный успех. Во-первых, потому что он состоялся, а во-вторых, потому, как он состоялся... Я думаю, что саммит двух президентов на Аляске и последовавшая за ним пресс-конференция значительно снизили риск возможного начала Третьей мировой войны", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час".
Он назвал встречу на Аляске "самым обнадеживающим событием за последние три с половиной года".
