https://1prime.ru/20250821/samolet-861026299.html
Чемезов оценил комфорт МС-21 по сравнению с Airbus и Boeing
Чемезов оценил комфорт МС-21 по сравнению с Airbus и Boeing - 21.08.2025, ПРАЙМ
Чемезов оценил комфорт МС-21 по сравнению с Airbus и Boeing
Отечественный самолет МС-21 намного современнее и комфортнее западных конкурентов, таких как Airbus и Boeing - у него более широкие проходы между креслами,... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T09:16+0300
2025-08-21T09:16+0300
2025-08-21T09:16+0300
бизнес
россия
сергей чемезов
ростех
airbus
boeing
boeing 787 dreamliner
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860329600_0:152:2897:1782_1920x0_80_0_0_a912c8e8fad781a9c2bba56a7a699aa7.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Отечественный самолет МС-21 намного современнее и комфортнее западных конкурентов, таких как Airbus и Boeing - у него более широкие проходы между креслами, большие иллюминаторы, более просторные багажные полки, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Например, уровень технической новизны на этапе разработки по программе Airbus 320neo составлял 18%, Boeing 787 – 40%, а у МС-21 этот параметр составляет 70%. Мы используем композитные материалы в силовых конструкциях, в частности в крыле. Конкуренты о таких решениях в этом классе машин еще только думают", - сообщил Чемезов. Он уточнил, что "по уровню комфорта МС-21 однозначно лучше". "У него более широкие проходы между креслами, большие иллюминаторы, более просторные багажные полки. Словом, летать на нем очень комфортно", - подчеркнул глава "Ростеха". МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа "Аэрофлот", которая рассчитывает до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200. Авиаперевозчик рассчитывает начать эксплуатацию отечественных самолетов МС-21 в четвертом квартале 2026 года.
https://1prime.ru/20250821/chemezov-861022061.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860329600_161:0:2737:1932_1920x0_80_0_0_729507f485918c66b1627af1198f961b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, сергей чемезов, ростех, airbus, boeing, boeing 787 dreamliner
Бизнес, РОССИЯ, Сергей Чемезов, Ростех, Airbus, Boeing, Boeing 787 Dreamliner
Чемезов оценил комфорт МС-21 по сравнению с Airbus и Boeing
Глава "Ростеха" Чемезов: МС-21 намного современнее Airbus и Boeing
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Отечественный самолет МС-21 намного современнее и комфортнее западных конкурентов, таких как Airbus и Boeing - у него более широкие проходы между креслами, большие иллюминаторы, более просторные багажные полки, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Например, уровень технической новизны на этапе разработки по программе Airbus 320neo составлял 18%, Boeing 787 – 40%, а у МС-21 этот параметр составляет 70%. Мы используем композитные материалы в силовых конструкциях, в частности в крыле. Конкуренты о таких решениях в этом классе машин еще только думают", - сообщил Чемезов.
Он уточнил, что "по уровню комфорта МС-21 однозначно лучше". "У него более широкие проходы между креслами, большие иллюминаторы, более просторные багажные полки. Словом, летать на нем очень комфортно", - подчеркнул глава "Ростеха".
МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа "Аэрофлот", которая рассчитывает до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200. Авиаперевозчик рассчитывает начать эксплуатацию отечественных самолетов МС-21 в четвертом квартале 2026 года.
Чемезов высоко оценил скорость создания российских самолетов