"Новый ультиматум Трампа". В США придумали "козырь" против Путина

"Новый ультиматум Трампа". В США придумали "козырь" против Путина - 21.08.2025, ПРАЙМ

"Новый ультиматум Трампа". В США придумали "козырь" против Путина

Президенту США Дональду Трампу необходимо предъявить России новый ультиматум, который якобы вынудит российского лидера Владимира Путина пойти на переговоры с... | 21.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Президенту США Дональду Трампу необходимо предъявить России новый ультиматум, который якобы вынудит российского лидера Владимира Путина пойти на переговоры с Владимиром Зеленским. Такое мнение в своей колонке высказал старший политический обозреватель издания Politico Джонатан Мартин. "Трамп любит назначать даты, так почему бы не выдвинуть еще один ультиматум, как он это сделал летом? Если Путин не сядет за стол переговоров до 15 сентября — чуть более щедро, чем обычные "две недели" Трампа, — на Россию обрушится волна новых санкций", — указывается в тексте.По мнению обозревателя, саммит Путин — Зеленский не состоится, если России не будут угрожать последствия бездействия на дипломатическом фронте. При этом Мартин выразил уверенность, что на этот раз санкционная угроза обязательно сработает, потому что речь идет о полном наборе вторичных санкций.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин готов ко встрече с Владимиром Зеленским лишь в том случае, если все вопросы, требующие обсуждения на высоком уровне, будут тщательно подготовлены. Российское руководство неоднократно заявляло, что страна справится с санкционным давлением, которое западные страны оказывают на нее уже несколько лет и постоянно усиливают. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям. В то же время, крупнейшие экономические партнеры России — Китай, Индия и Бразилия — заявляли, что угрозы санкций со стороны США не заставят их прекратить сотрудничество с Россией.

