Мэр южнокорейского города выразил интерес к сотрудничеству с Россией по СМП

СЕУЛ, 21 авг - ПРАЙМ. Мэр южнокорейского города Пхохан на встрече с российскими дипломатами отметил значимость восстановления прямых контактов с Россией и заявил, что город заинтересован в транспортных маршрутах по Северному морскому пути (СМП), сообщило посольство РФ в Республике Корея. Посольство России в Сеуле сообщило в своем телеграм-канале, что 20 августа Посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев и Генеральный консул России в Пусане Оксана Дудник провели встречу с мэром города Пхохан в Южной Корее Ли Кан Доком. Мэр отметил значимость восстановления прямых контактов с Россией. "Пхохан длительное время развивал продуктивные связи с российскими регионами, прежде всего с Приморским краем, являющимся городом-побратимом. Мы заинтересованы в их дальнейшем укреплении", - заявил он. Зиновьев в свою очередь подчеркнул, что участие южнокорейских регионов в российских международных мероприятиях, включая Восточный экономический форум, является "целесообразным", напомнив, что мэр Пхохана уже неоднократно принимал в них участие. Ли Кан Док также заявил о заинтересованности города в участии в транспортных маршрутах вместе с Россией. "Особое географическое положение Пхохана создаёт удобные условия для взаимодействия с российскими регионами. Мы высоко заинтересованы в задействовании порта Пхохана в транспортных маршрутах по Северному морскому пути", - пояснил мэр. Кроме того, корейская сторона подтвердила особое внимание к успешному проведению саммита АТЭС, который пройдёт в сентябре в городе Кёнчжу, провинции Северная Кёнсан. "Россия как важная экономика АТЭС всегда активно и плодотворно участвует во всех сегментах работы данного форума", - заметил в ответ посол.

