"Согаз" назвал причины страховых выплат по каско в России

21.08.2025 Столкновение с лосем, вылетевшая на дорогу стая куропаток, нападение собак, мышей и крыс становились причиной страховых выплат по каско в России в текущем году

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Столкновение с лосем, вылетевшая на дорогу стая куропаток, нападение собак, мышей и крыс становились причиной страховых выплат по каско в России в текущем году, говорится в исследовании страховой компании "Согаз", с которым ознакомилось РИА Новости. Страховщик проанализировал обращения клиентов по добровольному страхованию автомобилей за семь месяцев 2025 года, выявив как типичные, так и экстраординарные случаи. В числе последних – повреждения от животных, погодных явлений и действий третьих лиц. "В Белгородской области стая куропаток, взлетевшая с обочины дороги, проломила решетку радиатора Toyota RAV4 и сломала датчик парковки. Сумма выплаты составила 20,6 тысячи рублей", - говорится в материалах страховщика. Примерно такую же выплату получил владелец автомобиля, атакованного собаками. "В Ставропольском крае припаркованный Volkswagen Tiguan атаковала стая собак, вырвав проводку и повредив капот, передние правое и левое крылья, передний бампер и фары", – говорится в описании. В Свердловской области столкновение с лосем привело к повреждению дверей и лобового стекла автомобиля, а ремонт по каско обошелся в 600 тысяч рублей. Мыши и крысы также нередко становились причиной дорогостоящего ремонта. Например, грызуны нанесли серьезный урон автомобилю Belgee, повредив проводку. Выплата по каско составила 165 тысяч рублей. В салоне Renault они испортили ковровое покрытие, выплата составила 141 тысячу рублей. Отдельная категория обращений за выплатами в текущем году была связана с действиями третьих лиц. Так, ремонт по каско из-за удара незнакомца стеклянной бутылкой по лобовому стеклу Geely обошелся водителю в 37 тысяч рублей. А сброшенный с балкона пакет с водой повредил крышку багажника "Москвича" и нанес ущерб в размере 36 тысяч рублей. Каско также покрывает ущерб от стихийных бедствий. Например, в Костромской области выплату на 122 тысячи рублей получил владелец Hyundai Creta за вырванное ветром крепление двери, а владелец Tank 300 получил более 200 тысяч рублей на ремонт капота и восстановление лакокрасочного покрытия после падения на автомобиль снега с крыши здания. За прошедший период были зафиксированы случаи падения строительных конструкций на автомобили: обрушение стены жилого здания на Дальнем Востоке и падение балконной рамы в Татарстане нанесли ущерб в 98 и 97 тысяч рублей соответственно. Согласно исследованию, максимальное количество полисов каско было оформлено в Алтайском крае, Кемеровской и Тульской областях, а также в Москве. Наиболее часто страхуемыми марками автомобилей стали Chery, Haval, Mercedes и Toyota. Самая большая выплата с начала года составила 31 миллион рублей после столкновения McLaren 720S с другим транспортным средством.

