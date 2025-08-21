Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фон дер Ляйен оценила торговое соглашение между ЕС и США - 21.08.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Фон дер Ляйен оценила торговое соглашение между ЕС и США
политика
россия
сша
европа
урсула фон дер ляйен
ес
БРЮССЕЛЬ, 21 авг - ПРАЙМ. Рамочное торговое соглашение между ЕС и США выгодно для граждан ЕС и компаний и укрепляет трансатлантические отношения, заявила в соцсети X глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее в четверг США и ЕС объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Это соглашение предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15% пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС ещё планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США. "Предсказуемость для наших компаний и потребителей. Стабильность крупнейшего торгового партнерства в мире. А также обеспечение рабочих мест в Европе и экономического роста в долгосрочной перспективе. Это торговое соглашение между ЕС и США выгодно для наших граждан и компаний и укрепляет трансатлантические отношения", - сказано в публикации.
россия, сша, европа, урсула фон дер ляйен, ес
Политика, РОССИЯ, США, ЕВРОПА, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
16:04 21.08.2025
 
Фон дер Ляйен оценила торговое соглашение между ЕС и США

ЕК: торговое соглашение между ЕС и США укрепляет трансатлантические отношения

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 21 авг - ПРАЙМ. Рамочное торговое соглашение между ЕС и США выгодно для граждан ЕС и компаний и укрепляет трансатлантические отношения, заявила в соцсети X глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее в четверг США и ЕС объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Это соглашение предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15% пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС ещё планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.
"Предсказуемость для наших компаний и потребителей. Стабильность крупнейшего торгового партнерства в мире. А также обеспечение рабочих мест в Европе и экономического роста в долгосрочной перспективе. Это торговое соглашение между ЕС и США выгодно для наших граждан и компаний и укрепляет трансатлантические отношения", - сказано в публикации.
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
СМИ: Евросоюз продвигается к созданию гарантий безопасности для Киева
Вчера, 14:24
 
ПолитикаРОССИЯСШАЕВРОПАУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
