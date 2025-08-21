https://1prime.ru/20250821/soglashenie-861050562.html

Фон дер Ляйен оценила торговое соглашение между ЕС и США

БРЮССЕЛЬ, 21 авг - ПРАЙМ. Рамочное торговое соглашение между ЕС и США выгодно для граждан ЕС и компаний и укрепляет трансатлантические отношения, заявила в соцсети X глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее в четверг США и ЕС объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Это соглашение предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15% пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС ещё планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США. "Предсказуемость для наших компаний и потребителей. Стабильность крупнейшего торгового партнерства в мире. А также обеспечение рабочих мест в Европе и экономического роста в долгосрочной перспективе. Это торговое соглашение между ЕС и США выгодно для наших граждан и компаний и укрепляет трансатлантические отношения", - сказано в публикации.

