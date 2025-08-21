Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США закрыли Центр по борьбе с враждебным иностранным влиянием - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250821/ssha-861019316.html
В США закрыли Центр по борьбе с враждебным иностранным влиянием
В США закрыли Центр по борьбе с враждебным иностранным влиянием - 21.08.2025, ПРАЙМ
В США закрыли Центр по борьбе с враждебным иностранным влиянием
В США решили прекратить работу Центра по борьбе с враждебным иностранным влиянием (Foreign Malign Influence Center, FMIC), созданного в том числе для... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T04:35+0300
2025-08-21T04:35+0300
экономика
технологии
мировая экономика
сша
рф
китай
тулси габбард
дональд трамп
барак обама
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861019316.jpg?1755740125
ВАШИНГТОН, 21 авг - ПРАЙМ. В США решили прекратить работу Центра по борьбе с враждебным иностранным влиянием (Foreign Malign Influence Center, FMIC), созданного в том числе для противодействию якобы попыткам из РФ, Китая и Ирана, заявила глава нацразведки США Тулси Габбард. "FMIC и его предшественники использовались предыдущей администрацией для оправдания подавления свободы слова и цензуры политической оппозиции... Особое внимание национальной разведки к работе, связанной с выборами, началось в 2017 году, сразу после публикации сфабрикованной оценки разведывательного сообщества, ложно утверждающей, что (президент РФ Владимир - ред.) Путин "стремился" помочь президенту Трампу победить на выборах 2016 года", - говорится в заявлении управления директора национальной разведки США. Отмечается, что ранее администрация президента США Дональда Трампа закрыла центр госдепа США по противодействию "зарубежной дезинформации", занимавшийся в том числе докладами о якобы идущей из России пропаганде. Ранее Габбард обнародовала рассекреченные письма бывших руководителей американских спецслужб времен экс-президент Барака Обамы, которые, по ее словам, подтверждают надуманный характер обвинений о "вмешательстве" России в американские выборы 2016 года.
сша
рф
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, мировая экономика, сша, рф, китай, тулси габбард, дональд трамп, барак обама
Экономика, Технологии, Мировая экономика, США, РФ, КИТАЙ, Тулси Габбард, Дональд Трамп, Барак Обама
04:35 21.08.2025
 
В США закрыли Центр по борьбе с враждебным иностранным влиянием

В США закрыли Центр по борьбе с враждебным иностранным влиянием

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 21 авг - ПРАЙМ. В США решили прекратить работу Центра по борьбе с враждебным иностранным влиянием (Foreign Malign Influence Center, FMIC), созданного в том числе для противодействию якобы попыткам из РФ, Китая и Ирана, заявила глава нацразведки США Тулси Габбард.
"FMIC и его предшественники использовались предыдущей администрацией для оправдания подавления свободы слова и цензуры политической оппозиции... Особое внимание национальной разведки к работе, связанной с выборами, началось в 2017 году, сразу после публикации сфабрикованной оценки разведывательного сообщества, ложно утверждающей, что (президент РФ Владимир - ред.) Путин "стремился" помочь президенту Трампу победить на выборах 2016 года", - говорится в заявлении управления директора национальной разведки США.
Отмечается, что ранее администрация президента США Дональда Трампа закрыла центр госдепа США по противодействию "зарубежной дезинформации", занимавшийся в том числе докладами о якобы идущей из России пропаганде.
Ранее Габбард обнародовала рассекреченные письма бывших руководителей американских спецслужб времен экс-президент Барака Обамы, которые, по ее словам, подтверждают надуманный характер обвинений о "вмешательстве" России в американские выборы 2016 года.
 
ЭкономикаТехнологииМировая экономикаСШАРФКИТАЙТулси ГаббардДональд ТрампБарак Обама
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала