В США закрыли Центр по борьбе с враждебным иностранным влиянием
В США закрыли Центр по борьбе с враждебным иностранным влиянием
2025-08-21T04:35+0300
ВАШИНГТОН, 21 авг - ПРАЙМ. В США решили прекратить работу Центра по борьбе с враждебным иностранным влиянием (Foreign Malign Influence Center, FMIC), созданного в том числе для противодействию якобы попыткам из РФ, Китая и Ирана, заявила глава нацразведки США Тулси Габбард.
"FMIC и его предшественники использовались предыдущей администрацией для оправдания подавления свободы слова и цензуры политической оппозиции... Особое внимание национальной разведки к работе, связанной с выборами, началось в 2017 году, сразу после публикации сфабрикованной оценки разведывательного сообщества, ложно утверждающей, что (президент РФ Владимир - ред.) Путин "стремился" помочь президенту Трампу победить на выборах 2016 года", - говорится в заявлении управления директора национальной разведки США.
Отмечается, что ранее администрация президента США Дональда Трампа закрыла центр госдепа США по противодействию "зарубежной дезинформации", занимавшийся в том числе докладами о якобы идущей из России пропаганде.
Ранее Габбард обнародовала рассекреченные письма бывших руководителей американских спецслужб времен экс-президент Барака Обамы, которые, по ее словам, подтверждают надуманный характер обвинений о "вмешательстве" России в американские выборы 2016 года.
