https://1prime.ru/20250821/ssha-861023233.html

СМИ: Пентагон хочет минимизировать свою роль в гарантиях безопасности Киева

СМИ: Пентагон хочет минимизировать свою роль в гарантиях безопасности Киева - 21.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: Пентагон хочет минимизировать свою роль в гарантиях безопасности Киева

Пентагон уведомил союзников, что США намерены играть минимальную роль в любом виде гарантий безопасности для Украины, сообщает газета Politico со ссылкой на... | 21.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-21T08:35+0300

2025-08-21T08:35+0300

2025-08-21T08:35+0300

политика

сша

украина

европа

politico

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:30:6017:3414_1920x0_80_0_0_a73e92aa535163a27c82c275b02ed9e2.jpg

ВАШИНГТОН, 21 авг - ПРАЙМ. Пентагон уведомил союзников, что США намерены играть минимальную роль в любом виде гарантий безопасности для Украины, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "Во вторник вечером высокопоставленный политический чиновник Пентагона сообщил небольшой группе союзников, что США планируют играть минимальную роль в предоставлении каких-либо гарантий безопасности Украине, что является одним из самых явных признаков того, что Европе придется взять на себя бремя", - говорится в публикации. По данным собеседников издания, данная позиция была озвучена заместителем министра обороны США Элбриджем Колби.

https://1prime.ru/20250820/garantii-860982636.html

сша

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, европа, politico