СМИ: Пентагон хочет минимизировать свою роль в гарантиях безопасности Киева - 21.08.2025
Политика
СМИ: Пентагон хочет минимизировать свою роль в гарантиях безопасности Киева
2025-08-21T08:35+0300
2025-08-21T08:35+0300
ВАШИНГТОН, 21 авг - ПРАЙМ. Пентагон уведомил союзников, что США намерены играть минимальную роль в любом виде гарантий безопасности для Украины, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "Во вторник вечером высокопоставленный политический чиновник Пентагона сообщил небольшой группе союзников, что США планируют играть минимальную роль в предоставлении каких-либо гарантий безопасности Украине, что является одним из самых явных признаков того, что Европе придется взять на себя бремя", - говорится в публикации. По данным собеседников издания, данная позиция была озвучена заместителем министра обороны США Элбриджем Колби.
ПРАЙМ
ПРАЙМ
08:35 21.08.2025
 
СМИ: Пентагон хочет минимизировать свою роль в гарантиях безопасности Киева

Politico: США намерены играть минимальную роль в гарантиях безопасности Украины

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
ВАШИНГТОН, 21 авг - ПРАЙМ. Пентагон уведомил союзников, что США намерены играть минимальную роль в любом виде гарантий безопасности для Украины, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
"Во вторник вечером высокопоставленный политический чиновник Пентагона сообщил небольшой группе союзников, что США планируют играть минимальную роль в предоставлении каких-либо гарантий безопасности Украине, что является одним из самых явных признаков того, что Европе придется взять на себя бремя", - говорится в публикации.
По данным собеседников издания, данная позиция была озвучена заместителем министра обороны США Элбриджем Колби.
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
СМИ: Евросоюз продвигается к созданию гарантий безопасности для Киева
Вчера, 14:24
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
