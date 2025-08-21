https://1prime.ru/20250821/ssha-861023233.html
СМИ: Пентагон хочет минимизировать свою роль в гарантиях безопасности Киева
СМИ: Пентагон хочет минимизировать свою роль в гарантиях безопасности Киева
ВАШИНГТОН, 21 авг - ПРАЙМ. Пентагон уведомил союзников, что США намерены играть минимальную роль в любом виде гарантий безопасности для Украины, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "Во вторник вечером высокопоставленный политический чиновник Пентагона сообщил небольшой группе союзников, что США планируют играть минимальную роль в предоставлении каких-либо гарантий безопасности Украине, что является одним из самых явных признаков того, что Европе придется взять на себя бремя", - говорится в публикации. По данным собеседников издания, данная позиция была озвучена заместителем министра обороны США Элбриджем Колби.
СМИ: Пентагон хочет минимизировать свою роль в гарантиях безопасности Киева
