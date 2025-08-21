https://1prime.ru/20250821/ssha-861046188.html
США закупят для Украины броневики, созданные когда-то для армии Афганистана
США закупят для Украины броневики, созданные когда-то для армии Афганистана - 21.08.2025, ПРАЙМ
США закупят для Украины броневики, созданные когда-то для армии Афганистана
Армия США намерена закупить для Украины у компании Textron Systems 65 бронемашин Mobile Strike Force Vehicles (MSFV), изначально разработанных для афганской... | 21.08.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 21 авг – ПРАЙМ. Армия США намерена закупить для Украины у компании Textron Systems 65 бронемашин Mobile Strike Force Vehicles (MSFV), изначально разработанных для афганской армии, говорится в уведомлении, опубликованном на официальном правительственном портале Sam.gov. Согласно документу, подготовленному командованием армии США в Детройте, речь идет о трехлетнем контракте с фиксированной ценой, который планируется заключить напрямую с Textron. В пакет также войдет комплект запасных частей на один год. На портале сказано, что закупка пройдет в рамках инициативы по военной помощи Украине (USAI). По этой программе обычно Киев получает новое вооружение, а не технику из действующих арсеналов США. MSFV представляют собой четырехколесные броневики на базе модели M1117 Armored Security Vehicle. Эти машины создавались как средства быстрого реагирования для армии Афганистана и отличаются высокой противоминной защитой и устойчивостью к обстрелам. По данным федеральной базы контрактов USAspending.gov, Пентагон уже закупал такие броневики для Кабула: в 2013 году было приобретено 135 машин на сумму 113,1 миллиона долларов. Из данных госдепартамента следует, что с февраля 2022 года Вашингтон выделил Украине 66,9 миллиарда долларов военной помощи, из них 31,7 миллиарда - по президентской программе изъятия (PDA).
