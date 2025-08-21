Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число сделок на вторичном рынке жилья в США выросло на 2 процента
https://1prime.ru/20250821/ssha-861054150.html
Число сделок на вторичном рынке жилья в США выросло на 2 процента
Число сделок на вторичном рынке жилья в США выросло на 2 процента - 21.08.2025, ПРАЙМ
Число сделок на вторичном рынке жилья в США выросло на 2 процента
Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле увеличилось на 2% по сравнению с показателем июня - до 4,01 миллиона, говорится в докладе... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T17:07+0300
2025-08-21T17:14+0300
недвижимость
бизнес
мировая экономика
сша
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле увеличилось на 2% по сравнению с показателем июня - до 4,01 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (NAR).Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя - до 3,92 миллиона сделок.В том числе продажи домов для одной семьи (single-family home) составили 3,64 миллиона, увеличившись на 2% в месячном выражении и на 1,1% в годовом. Медианная стоимость таких домов по стране выросла в годовом выражении на 0,3% - до 428 500 долларов.Число продаж кондоминиумов и квартир в июле поднялось на 2,8% в месячном выражении - до 370 тысяч. По сравнению с июлем 2024 года показатель сократился на 2,6%. Медианная цена такой недвижимости опустилась на 1,2% по сравнению с июлем предыдущего года - до 362 600 долларов.Доля "проблемной" недвижимости на рынке, по данным ассоциации, составила 2%, в июне она составляла 2%, в июле прошлого года - 1%.
https://1prime.ru/20250821/fyuchersy-861046908.html
недвижимость, бизнес, мировая экономика, сша
Недвижимость, Бизнес, Мировая экономика, США
17:07 21.08.2025 (обновлено: 17:14 21.08.2025)
 
Число сделок на вторичном рынке жилья в США выросло на 2 процента

Число сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле выросло на 2%

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Денежные купюры США. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле увеличилось на 2% по сравнению с показателем июня - до 4,01 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (NAR).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя - до 3,92 миллиона сделок.
В том числе продажи домов для одной семьи (single-family home) составили 3,64 миллиона, увеличившись на 2% в месячном выражении и на 1,1% в годовом. Медианная стоимость таких домов по стране выросла в годовом выражении на 0,3% - до 428 500 долларов.
Число продаж кондоминиумов и квартир в июле поднялось на 2,8% в месячном выражении - до 370 тысяч. По сравнению с июлем 2024 года показатель сократился на 2,6%. Медианная цена такой недвижимости опустилась на 1,2% по сравнению с июлем предыдущего года - до 362 600 долларов.
Доля "проблемной" недвижимости на рынке, по данным ассоциации, составила 2%, в июне она составляла 2%, в июле прошлого года - 1%.
Информационная панель с данными об индексе Dow Jones на здании телекомпании Fox News в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Фьючерсы Уолл-стрит опускаются в ожидании статистики рынка труда в США
14:55
 
