Число сделок на вторичном рынке жилья в США выросло на 2 процента

2025-08-21T17:07+0300
2025-08-21T17:07+0300
2025-08-21T17:14+0300
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле увеличилось на 2% по сравнению с показателем июня - до 4,01 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (NAR).Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя - до 3,92 миллиона сделок.В том числе продажи домов для одной семьи (single-family home) составили 3,64 миллиона, увеличившись на 2% в месячном выражении и на 1,1% в годовом. Медианная стоимость таких домов по стране выросла в годовом выражении на 0,3% - до 428 500 долларов.Число продаж кондоминиумов и квартир в июле поднялось на 2,8% в месячном выражении - до 370 тысяч. По сравнению с июлем 2024 года показатель сократился на 2,6%. Медианная цена такой недвижимости опустилась на 1,2% по сравнению с июлем предыдущего года - до 362 600 долларов.Доля "проблемной" недвижимости на рынке, по данным ассоциации, составила 2%, в июне она составляла 2%, в июле прошлого года - 1%.
