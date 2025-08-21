https://1prime.ru/20250821/ssha-861054150.html

Число сделок на вторичном рынке жилья в США выросло на 2 процента

Число сделок на вторичном рынке жилья в США выросло на 2 процента - 21.08.2025, ПРАЙМ

Число сделок на вторичном рынке жилья в США выросло на 2 процента

Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле увеличилось на 2% по сравнению с показателем июня - до 4,01 миллиона, говорится в докладе... | 21.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-21T17:07+0300

2025-08-21T17:07+0300

2025-08-21T17:14+0300

недвижимость

бизнес

мировая экономика

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле увеличилось на 2% по сравнению с показателем июня - до 4,01 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (NAR).Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя - до 3,92 миллиона сделок.В том числе продажи домов для одной семьи (single-family home) составили 3,64 миллиона, увеличившись на 2% в месячном выражении и на 1,1% в годовом. Медианная стоимость таких домов по стране выросла в годовом выражении на 0,3% - до 428 500 долларов.Число продаж кондоминиумов и квартир в июле поднялось на 2,8% в месячном выражении - до 370 тысяч. По сравнению с июлем 2024 года показатель сократился на 2,6%. Медианная цена такой недвижимости опустилась на 1,2% по сравнению с июлем предыдущего года - до 362 600 долларов.Доля "проблемной" недвижимости на рынке, по данным ассоциации, составила 2%, в июне она составляла 2%, в июле прошлого года - 1%.

https://1prime.ru/20250821/fyuchersy-861046908.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, мировая экономика, сша