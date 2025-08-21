https://1prime.ru/20250821/ssha-861055207.html
В BusinessEurope заявили о негативном влиянии пошлин США на ЕС
В BusinessEurope заявили о негативном влиянии пошлин США на ЕС - 21.08.2025, ПРАЙМ
В BusinessEurope заявили о негативном влиянии пошлин США на ЕС
Тарифы США в размере 15% окажут негативное влияние на конкурентоспособность Европейского союза, опубликованное рамочное соглашение не должно быть окончательным... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T17:33+0300
2025-08-21T17:33+0300
2025-08-21T17:33+0300
мировая экономика
сша
европа
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 авг - ПРАЙМ. Тарифы США в размере 15% окажут негативное влияние на конкурентоспособность Европейского союза, опубликованное рамочное соглашение не должно быть окончательным результатом переговоров, говорится в заявлении генерального директора крупнейшей лоббистской группы в ЕС BusinessEurope Маркуса Бейрера. В четверг США и ЕС объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Это соглашение предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15% пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС ещё планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США. "Мы ценим усилия Европейской комиссии по предотвращению эскалации пошлин, но 15%-процентные пошлины окажут негативное влияние на конкурентоспособность Европы. Поэтому ЕС должен удвоить усилия по повышению своей конкурентоспособности, снижению нормативного бремени и стоимости энергоносителей, а также по продвижению своей программы диверсификации торговли", - говорится в документе. Бейрер считает, что ЕС и США должны оставаться вовлеченными и приверженными делу улучшения условий для торговли и инвестиций компаний. "Публикация совместного заявления ЕС и США вносит столь необходимую ясность для бизнеса, но это не должно быть конечным результатом", - добавляется в заявлении.
https://1prime.ru/20250821/britaniya-861054288.html
сша
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_76ea4fb6a60547d6490de202e1d1d9c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, европа, ес
Мировая экономика, США, ЕВРОПА, ЕС
В BusinessEurope заявили о негативном влиянии пошлин США на ЕС
BusinessEurope: тарифы США окажут негативное влияние на конкурентоспособность ЕС
БРЮССЕЛЬ, 21 авг - ПРАЙМ. Тарифы США в размере 15% окажут негативное влияние на конкурентоспособность Европейского союза, опубликованное рамочное соглашение не должно быть окончательным результатом переговоров, говорится в заявлении генерального директора крупнейшей лоббистской группы в ЕС BusinessEurope Маркуса Бейрера.
В четверг США
и ЕС
объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Это соглашение предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15% пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС ещё планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.
"Мы ценим усилия Европейской комиссии по предотвращению эскалации пошлин, но 15%-процентные пошлины окажут негативное влияние на конкурентоспособность Европы
. Поэтому ЕС должен удвоить усилия по повышению своей конкурентоспособности, снижению нормативного бремени и стоимости энергоносителей, а также по продвижению своей программы диверсификации торговли", - говорится в документе.
Бейрер считает, что ЕС и США должны оставаться вовлеченными и приверженными делу улучшения условий для торговли и инвестиций компаний.
"Публикация совместного заявления ЕС и США вносит столь необходимую ясность для бизнеса, но это не должно быть конечным результатом", - добавляется в заявлении.
Британия ввела санкции против иранского нефтяного магната