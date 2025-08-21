https://1prime.ru/20250821/ssha-861055207.html

В BusinessEurope заявили о негативном влиянии пошлин США на ЕС

В BusinessEurope заявили о негативном влиянии пошлин США на ЕС - 21.08.2025, ПРАЙМ

В BusinessEurope заявили о негативном влиянии пошлин США на ЕС

Тарифы США в размере 15% окажут негативное влияние на конкурентоспособность Европейского союза, опубликованное рамочное соглашение не должно быть окончательным... | 21.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-21T17:33+0300

2025-08-21T17:33+0300

2025-08-21T17:33+0300

мировая экономика

сша

европа

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 авг - ПРАЙМ. Тарифы США в размере 15% окажут негативное влияние на конкурентоспособность Европейского союза, опубликованное рамочное соглашение не должно быть окончательным результатом переговоров, говорится в заявлении генерального директора крупнейшей лоббистской группы в ЕС BusinessEurope Маркуса Бейрера. В четверг США и ЕС объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Это соглашение предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15% пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС ещё планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США. "Мы ценим усилия Европейской комиссии по предотвращению эскалации пошлин, но 15%-процентные пошлины окажут негативное влияние на конкурентоспособность Европы. Поэтому ЕС должен удвоить усилия по повышению своей конкурентоспособности, снижению нормативного бремени и стоимости энергоносителей, а также по продвижению своей программы диверсификации торговли", - говорится в документе. Бейрер считает, что ЕС и США должны оставаться вовлеченными и приверженными делу улучшения условий для торговли и инвестиций компаний. "Публикация совместного заявления ЕС и США вносит столь необходимую ясность для бизнеса, но это не должно быть конечным результатом", - добавляется в заявлении.

https://1prime.ru/20250821/britaniya-861054288.html

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, европа, ес