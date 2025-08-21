Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые рынки США снижаются в ожидании выступления главы ФРС - 21.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые рынки США снижаются в ожидании выступления главы ФРС
Фондовые рынки США снижаются в ожидании выступления главы ФРС - 21.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые рынки США снижаются в ожидании выступления главы ФРС
Основные фондовые индексы США в четверг снижаются, рынки ждут выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, свидетельствуют... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T17:35+0300
2025-08-21T17:35+0300
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг снижаются, рынки ждут выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 17.27 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,18% - до 44 847,01 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,04%, до 21 165,42 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,12%, до 6 388,17 пункта. Инвесторы находятся в ожидании выступления Пауэлла, которое запланировано на пятницу. Аналитики рассчитывают получить "голубиные" сигналы от главы ФРС США. По данным CME Group, 73% опрошенных ждут понижения учетной ставки до 4-4,25% с 4,25-4,5% по итогам сентябрьского заседания. "Накануне выступления Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, за которым пристально следят, инвесторы ждут от Пауэлла заверений в вероятности снижения ставки на сентябрьском заседании", - цитирует агентство Блумберг аналитика RGA Investments Рика Гарднера (Rick Gardner). Трейдеры в четверг оценивают американскую макростатистику. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю выросло до 235 тысяч. Аналитики прогнозировали увеличение показателя до 225 тысяч. Кроме того, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле неожиданно выросло к предыдущему месяцу - на 2%, до 4,01 миллиона. Рынки также обратили внимание на корпоративные новости. Акции Walmart дешевеют на 4,6%, компания сообщила, что скорректированная прибыль на акцию по итогам второго квартала составила 0,68 доллара при прогнозе в 0,74 доллара.
17:35 21.08.2025
 
Фондовые рынки США снижаются в ожидании выступления главы ФРС

Биржи США снижаются на ожидании выступления главы ФРС Джерома Пауэлла

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг снижаются, рынки ждут выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 17.27 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,18% - до 44 847,01 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,04%, до 21 165,42 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,12%, до 6 388,17 пункта.
Инвесторы находятся в ожидании выступления Пауэлла, которое запланировано на пятницу. Аналитики рассчитывают получить "голубиные" сигналы от главы ФРС США. По данным CME Group, 73% опрошенных ждут понижения учетной ставки до 4-4,25% с 4,25-4,5% по итогам сентябрьского заседания.
"Накануне выступления Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, за которым пристально следят, инвесторы ждут от Пауэлла заверений в вероятности снижения ставки на сентябрьском заседании", - цитирует агентство Блумберг аналитика RGA Investments Рика Гарднера (Rick Gardner).
Трейдеры в четверг оценивают американскую макростатистику. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю выросло до 235 тысяч. Аналитики прогнозировали увеличение показателя до 225 тысяч. Кроме того, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле неожиданно выросло к предыдущему месяцу - на 2%, до 4,01 миллиона.
Рынки также обратили внимание на корпоративные новости. Акции Walmart дешевеют на 4,6%, компания сообщила, что скорректированная прибыль на акцию по итогам второго квартала составила 0,68 доллара при прогнозе в 0,74 доллара.
