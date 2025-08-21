Доллар дорожает к мировым валютам на статистике из США

https://1prime.ru/20250821/ssha-861057764.html

2025-08-21T18:07+0300

2025-08-21T18:07+0300

2025-08-21T18:07+0300

рынок

сша

pmi

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара ускорила рост по отношению к мировым валютам в четверг вечером после публикации статистики о деловой активности в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.54 мск курс евро к доллару опускался до 1,1615 доллара с 1,165 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 148,13 иены с уровня прошлого закрытия в 147,34 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,31% - до 98,55 пункта. До выхода статистики американская валюта дорожала меньшими темпами. Индекс деловой активности (PMI) США в промышленности, согласно предварительной оценке, в августе вырос до максимальных за три года 53,3 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее. Композитный PMI поднялся до 55,4 пункта с 55,1 пункта в июле. В то же время индекс деловой активности в сфере услуг страны опустился в августе до 55,4 пункта с 55,7 пункта ранее. Кроме того, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле неожиданно выросло к предыдущему месяцу - на 2%, до 4,01 миллиона. В то же время число первичных заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю выросло до 235 тысяч. Аналитики прогнозировали увеличение показателя до 225 тысяч. Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 9 августа, выросло до 1,972 миллиона, что является максимальным с ноября 2021 года значением.

сша

