Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дорожает к мировым валютам на статистике из США - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250821/ssha-861057764.html
Доллар дорожает к мировым валютам на статистике из США
Доллар дорожает к мировым валютам на статистике из США - 21.08.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к мировым валютам на статистике из США
Стоимость доллара ускорила рост по отношению к мировым валютам в четверг вечером после публикации статистики о деловой активности в США, свидетельствуют данные... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T18:07+0300
2025-08-21T18:07+0300
рынок
сша
pmi
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара ускорила рост по отношению к мировым валютам в четверг вечером после публикации статистики о деловой активности в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.54 мск курс евро к доллару опускался до 1,1615 доллара с 1,165 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 148,13 иены с уровня прошлого закрытия в 147,34 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,31% - до 98,55 пункта. До выхода статистики американская валюта дорожала меньшими темпами. Индекс деловой активности (PMI) США в промышленности, согласно предварительной оценке, в августе вырос до максимальных за три года 53,3 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее. Композитный PMI поднялся до 55,4 пункта с 55,1 пункта в июле. В то же время индекс деловой активности в сфере услуг страны опустился в августе до 55,4 пункта с 55,7 пункта ранее. Кроме того, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле неожиданно выросло к предыдущему месяцу - на 2%, до 4,01 миллиона. В то же время число первичных заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю выросло до 235 тысяч. Аналитики прогнозировали увеличение показателя до 225 тысяч. Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 9 августа, выросло до 1,972 миллиона, что является максимальным с ноября 2021 года значением.
https://1prime.ru/20250821/ssha-861055207.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_844f401461e12513e8d43e7b24401a53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, сша, pmi, мировая экономика
Рынок, США, PMI, Мировая экономика
18:07 21.08.2025
 
Доллар дорожает к мировым валютам на статистике из США

Доллар подорожал к мировым валютам на статистике о деловой активности в США

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Денежные купюры США. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара ускорила рост по отношению к мировым валютам в четверг вечером после публикации статистики о деловой активности в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.54 мск курс евро к доллару опускался до 1,1615 доллара с 1,165 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 148,13 иены с уровня прошлого закрытия в 147,34 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,31% - до 98,55 пункта. До выхода статистики американская валюта дорожала меньшими темпами.
Индекс деловой активности (PMI) США в промышленности, согласно предварительной оценке, в августе вырос до максимальных за три года 53,3 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее. Композитный PMI поднялся до 55,4 пункта с 55,1 пункта в июле. В то же время индекс деловой активности в сфере услуг страны опустился в августе до 55,4 пункта с 55,7 пункта ранее.
Кроме того, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле неожиданно выросло к предыдущему месяцу - на 2%, до 4,01 миллиона.
В то же время число первичных заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю выросло до 235 тысяч. Аналитики прогнозировали увеличение показателя до 225 тысяч. Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 9 августа, выросло до 1,972 миллиона, что является максимальным с ноября 2021 года значением.
Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
В BusinessEurope заявили о негативном влиянии пошлин США на ЕС
17:33
 
РынокСШАPMIМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала