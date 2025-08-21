Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно снижается в четверг вечером, рынки ждут выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.16 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,8 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,2%, до 3 381,7 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,63% - до 38,013 доллара за унцию. Инвесторы находятся в ожидании выступления Пауэлла в Джексон-Хоуле, которое запланировано на пятницу, рассчитывая получить подсказки относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики американского регулятора. "Если Пауэлл подаст сигнал о снижении ставки в сентябре, я не думаю, что что-то серьезное произойдет, поскольку рынок уже ожидает этого", - цитирует агентство Рейтер аналитика Marex Эдварда Мейра (Edward Meir). В то же время, по словам Мейра, если глава ФРС подаст сигнал о дополнительном понижении учетной ставки после сентябрьского заседания, котировки золота могут вырасти.
18:32 21.08.2025
 
Золото умеренно дешевеет в ожидании выступления главы ФРС

© fotolia.com / ScanrailЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Золотые слитки. Архивное фото
© fotolia.com / Scanrail
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно снижается в четверг вечером, рынки ждут выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.16 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,8 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,2%, до 3 381,7 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,63% - до 38,013 доллара за унцию.
Инвесторы находятся в ожидании выступления Пауэлла в Джексон-Хоуле, которое запланировано на пятницу, рассчитывая получить подсказки относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики американского регулятора.
"Если Пауэлл подаст сигнал о снижении ставки в сентябре, я не думаю, что что-то серьезное произойдет, поскольку рынок уже ожидает этого", - цитирует агентство Рейтер аналитика Marex Эдварда Мейра (Edward Meir).
В то же время, по словам Мейра, если глава ФРС подаст сигнал о дополнительном понижении учетной ставки после сентябрьского заседания, котировки золота могут вырасти.
Банкноты номиналом 100, 200 и 500 рублей - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Объем денежной массы в России в июле вырос на 0,8 процента
