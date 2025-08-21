https://1prime.ru/20250821/ssha-861059734.html
Золото умеренно дешевеет в ожидании выступления главы ФРС
Золото умеренно дешевеет в ожидании выступления главы ФРС - 21.08.2025, ПРАЙМ
Золото умеренно дешевеет в ожидании выступления главы ФРС
Стоимость золота умеренно снижается в четверг вечером, рынки ждут выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, свидетельствуют... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T18:32+0300
2025-08-21T18:32+0300
2025-08-21T18:32+0300
рынок
торги
джером пауэлл
comex
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно снижается в четверг вечером, рынки ждут выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.16 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,8 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,2%, до 3 381,7 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,63% - до 38,013 доллара за унцию. Инвесторы находятся в ожидании выступления Пауэлла в Джексон-Хоуле, которое запланировано на пятницу, рассчитывая получить подсказки относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики американского регулятора. "Если Пауэлл подаст сигнал о снижении ставки в сентябре, я не думаю, что что-то серьезное произойдет, поскольку рынок уже ожидает этого", - цитирует агентство Рейтер аналитика Marex Эдварда Мейра (Edward Meir). В то же время, по словам Мейра, если глава ФРС подаст сигнал о дополнительном понижении учетной ставки после сентябрьского заседания, котировки золота могут вырасти.
https://1prime.ru/20250821/tsb-861058530.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_200:0:5800:4200_1920x0_80_0_0_1fac677fcc1f934d8cbf01bdc645b947.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, джером пауэлл, comex, мировая экономика
Рынок, Торги, Джером Пауэлл, Comex, Мировая экономика
Золото умеренно дешевеет в ожидании выступления главы ФРС
Стоимость золота умеренно снижается в ожидании выступления главы ФРС Джерома Пауэлла
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно снижается в четверг вечером, рынки ждут выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.16 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex
снижалась на 6,8 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,2%, до 3 381,7 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,63% - до 38,013 доллара за унцию.
Инвесторы находятся в ожидании выступления Пауэлла
в Джексон-Хоуле, которое запланировано на пятницу, рассчитывая получить подсказки относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики американского регулятора.
"Если Пауэлл подаст сигнал о снижении ставки в сентябре, я не думаю, что что-то серьезное произойдет, поскольку рынок уже ожидает этого", - цитирует агентство Рейтер аналитика Marex Эдварда Мейра (Edward Meir).
В то же время, по словам Мейра, если глава ФРС подаст сигнал о дополнительном понижении учетной ставки после сентябрьского заседания, котировки золота могут вырасти.
Объем денежной массы в России в июле вырос на 0,8 процента