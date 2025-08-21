https://1prime.ru/20250821/ssha-861061978.html

Франция продолжит работу по исключению ряда товаров из списка пошлин США

2025-08-21T19:23+0300

ПАРИЖ, 21 авг - ПРАЙМ. Франция продолжит работу по исключению ряда товаров из перечня, облагаемых американскими пошлинами, несмотря на соглашение между США и ЕС, заявил в четверг французский министр-делегат по вопросам внешней торговли Лоран Сен-Мартен. В четверг США и ЕС объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Оно предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15-процентную пошлину на большую часть европейских товаров. "После заключенного в Шотландии соглашения ЕС и США финализировали его редакцию. Защита наших экспортных секторов остается нашим приоритетом. Соглашение оставляет возможность для дополнительных исключений, мы над этим работаем. История не окончена", - написал Сен-Мартен в соцсети X. Соглашение предполагает, что ЕС закупит у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. Также ЕС планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США. При этом часть природных ресурсов, самолеты и непатентованные фармпрепараты из Евросоюза не будут облагаться 15-процентными пошлинами.

