Франция продолжит работу по исключению ряда товаров из списка пошлин США
ПАРИЖ, 21 авг - ПРАЙМ. Франция продолжит работу по исключению ряда товаров из перечня, облагаемых американскими пошлинами, несмотря на соглашение между США и ЕС, заявил в четверг французский министр-делегат по вопросам внешней торговли Лоран Сен-Мартен. В четверг США и ЕС объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Оно предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15-процентную пошлину на большую часть европейских товаров. "После заключенного в Шотландии соглашения ЕС и США финализировали его редакцию. Защита наших экспортных секторов остается нашим приоритетом. Соглашение оставляет возможность для дополнительных исключений, мы над этим работаем. История не окончена", - написал Сен-Мартен в соцсети X. Соглашение предполагает, что ЕС закупит у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. Также ЕС планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США. При этом часть природных ресурсов, самолеты и непатентованные фармпрепараты из Евросоюза не будут облагаться 15-процентными пошлинами.
