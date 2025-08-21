Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Советник Трампа назвал торговую сделку с ЕС самой важной для США - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250821/ssha-861062691.html
Советник Трампа назвал торговую сделку с ЕС самой важной для США
Советник Трампа назвал торговую сделку с ЕС самой важной для США - 21.08.2025, ПРАЙМ
Советник Трампа назвал торговую сделку с ЕС самой важной для США
Старший советник президента США по торговле Питер Наварро назвал торговую сделку с Европейским союзом самой важной для Соединенных Штатов. | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T19:27+0300
2025-08-21T19:27+0300
мировая экономика
ес
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860512284_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_38348b35a475f41acca4feefeb9b6e7f.jpg
ВАШИНГТОН, 21 авг - ПРАЙМ. Старший советник президента США по торговле Питер Наварро назвал торговую сделку с Европейским союзом самой важной для Соединенных Штатов. "Я не могу представить себе соглашение важнее, чем с Европейским союзом", - сказал Наварро журналистам. Советник добавил, что Соединенные Штаты сохраняют свои пошлины на европейскую сталь и алюминий без исключений. США и ЕС ранее объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Это соглашение предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15% пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС ещё планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.
https://1prime.ru/20250821/ssha-861061978.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860512284_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_51f48bc30d8766a40580b51ac911e10d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, ес, сша
Мировая экономика, ЕС, США
19:27 21.08.2025
 
Советник Трампа назвал торговую сделку с ЕС самой важной для США

Советник президента США Наварро назвал торговую сделку с ЕС самой важной для страны

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Флаги США и Европейского совета. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 21 авг - ПРАЙМ. Старший советник президента США по торговле Питер Наварро назвал торговую сделку с Европейским союзом самой важной для Соединенных Штатов.
"Я не могу представить себе соглашение важнее, чем с Европейским союзом", - сказал Наварро журналистам.
Советник добавил, что Соединенные Штаты сохраняют свои пошлины на европейскую сталь и алюминий без исключений.
США и ЕС ранее объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Это соглашение предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15% пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС ещё планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.
Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Франция продолжит работу по исключению ряда товаров из списка пошлин США
19:23
 
Мировая экономикаЕССША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала