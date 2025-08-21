https://1prime.ru/20250821/ssha-861063193.html

США намерены ввести дополнительные пошлины на товары из Индии

ВАШИНГТОН, 21 авг - ПРАЙМ. США не меняют свою позицию в отношении дополнительных импортных пошлин на товары из Индии за торговое сотрудничество с Россией и намерены ввести их с 27 августа, заявил старший советник главы Белого дома по торговле Питер Наварро. "Я вижу, что это произойдет", - ответил он на вопрос журналистов о том, остается ли без изменений намерение американских властей ввести дополнительные пошлины против Индии в размере 25% в 27 августа. Американский чиновник также выразил мнение, что у Нью-Дели нет необходимости закупать российскую нефть для внутреннего потребления, а деньги американских потребителей, покупающих индийские товары, попадают в Россию. "Они (Индия - ред.) используют деньги, которые получают от нас, продавая нам товары, для покупки российской нефти, которая затем перерабатывается на нефтеперерабатывающих заводах, и они там зарабатывают много денег. Но затем россияне используют эти деньги для производства ещё большего количества оружия… поэтому американским налогоплательщикам приходится давать украинцам еще больше военной помощи. Это безумие", - сказал Наварро. В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Пошлина вступила в силу 7 августа. При этом Трамп также подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа. Еще до ввода новых санкций США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.

