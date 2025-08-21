https://1prime.ru/20250821/ssha-861064633.html

"Посыл ясен". Заявление Вэнса по Украине встревожило Запад

"Посыл ясен". Заявление Вэнса по Украине встревожило Запад - 21.08.2025

"Посыл ясен". Заявление Вэнса по Украине встревожило Запад

Заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса по поводу ответственности Европейского Союза за предоставление гарантий безопасности Украине указывает на то, что... | 21.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса по поводу ответственности Европейского Союза за предоставление гарантий безопасности Украине указывает на то, что Вашингтон стремится возложить эту обязанность на Европу, сообщает австрийское издание Exxpress."Посыл ясен: Вашингтон отмахивается, а Европа должна заплатить и отправить войска", — говорится в материале.По мнению автора материала, такие высказывания со стороны США являются тревожным сигналом для ЕС.В четверг в интервью Fox News Вэнс заявил, что Соединенные штаты не возьмут на себя никаких обязательств по предоставлению гарантий безопасности Украине, пока не выяснят, что именно требуется. Он также отметил, что именно европейские страны должны взять на себя основную часть будущих гарантий.

