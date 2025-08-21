Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ассоциация европейских фермеров раскритиковала торговое соглашение ЕС и США - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250821/ssha-861066765.html
Ассоциация европейских фермеров раскритиковала торговое соглашение ЕС и США
Ассоциация европейских фермеров раскритиковала торговое соглашение ЕС и США - 21.08.2025, ПРАЙМ
Ассоциация европейских фермеров раскритиковала торговое соглашение ЕС и США
Торговое соглашение ЕС-США наносит серьезный ущерб сельхозсектору ЕС, говорится в заявлении ассоциации европейских фермеров, поступившем в распоряжение РИА... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T21:39+0300
2025-08-21T21:39+0300
мировая экономика
финансы
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 авг – ПРАЙМ. Торговое соглашение ЕС-США наносит серьезный ущерб сельхозсектору ЕС, говорится в заявлении ассоциации европейских фермеров, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Это соглашение обеспечивает улучшенный доступ к рынку для американской агропродовольственной продукции, в то время как производители ЕС сталкиваются с более высокими пошлинами, которые теперь достигают 15% на ключевые экспортные товары. Этот односторонний результат не только неоправдан, но и наносит серьёзный ущерб сектору, который уже находится под давлением растущих издержек, нормативных ограничений и усиливающейся глобальной конкуренции", - указывается в документе.
https://1prime.ru/20250821/ssha-861063193.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0625835c99e827b89f5aef5d4d996f91.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, финансы, ес
Мировая экономика, Финансы, ЕС
21:39 21.08.2025
 
Ассоциация европейских фермеров раскритиковала торговое соглашение ЕС и США

Ассоциация фермеров: торговое соглашение ЕС — США наносит ущерб сельхозсектору Евросоюза

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 21 авг – ПРАЙМ. Торговое соглашение ЕС-США наносит серьезный ущерб сельхозсектору ЕС, говорится в заявлении ассоциации европейских фермеров, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Это соглашение обеспечивает улучшенный доступ к рынку для американской агропродовольственной продукции, в то время как производители ЕС сталкиваются с более высокими пошлинами, которые теперь достигают 15% на ключевые экспортные товары. Этот односторонний результат не только неоправдан, но и наносит серьёзный ущерб сектору, который уже находится под давлением растущих издержек, нормативных ограничений и усиливающейся глобальной конкуренции", - указывается в документе.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
США намерены ввести дополнительные пошлины на товары из Индии
19:35
 
Мировая экономикаФинансыЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала