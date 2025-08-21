https://1prime.ru/20250821/ssha-861066765.html

Ассоциация европейских фермеров раскритиковала торговое соглашение ЕС и США

Ассоциация европейских фермеров раскритиковала торговое соглашение ЕС и США

мировая экономика

финансы

ес

БРЮССЕЛЬ, 21 авг – ПРАЙМ. Торговое соглашение ЕС-США наносит серьезный ущерб сельхозсектору ЕС, говорится в заявлении ассоциации европейских фермеров, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Это соглашение обеспечивает улучшенный доступ к рынку для американской агропродовольственной продукции, в то время как производители ЕС сталкиваются с более высокими пошлинами, которые теперь достигают 15% на ключевые экспортные товары. Этот односторонний результат не только неоправдан, но и наносит серьёзный ущерб сектору, который уже находится под давлением растущих издержек, нормативных ограничений и усиливающейся глобальной конкуренции", - указывается в документе.

