https://1prime.ru/20250821/ssha-861066765.html
Ассоциация европейских фермеров раскритиковала торговое соглашение ЕС и США
Ассоциация европейских фермеров раскритиковала торговое соглашение ЕС и США - 21.08.2025, ПРАЙМ
Ассоциация европейских фермеров раскритиковала торговое соглашение ЕС и США
Торговое соглашение ЕС-США наносит серьезный ущерб сельхозсектору ЕС, говорится в заявлении ассоциации европейских фермеров, поступившем в распоряжение РИА... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T21:39+0300
2025-08-21T21:39+0300
2025-08-21T21:39+0300
мировая экономика
финансы
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 авг – ПРАЙМ. Торговое соглашение ЕС-США наносит серьезный ущерб сельхозсектору ЕС, говорится в заявлении ассоциации европейских фермеров, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Это соглашение обеспечивает улучшенный доступ к рынку для американской агропродовольственной продукции, в то время как производители ЕС сталкиваются с более высокими пошлинами, которые теперь достигают 15% на ключевые экспортные товары. Этот односторонний результат не только неоправдан, но и наносит серьёзный ущерб сектору, который уже находится под давлением растущих издержек, нормативных ограничений и усиливающейся глобальной конкуренции", - указывается в документе.
https://1prime.ru/20250821/ssha-861063193.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0625835c99e827b89f5aef5d4d996f91.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, финансы, ес
Мировая экономика, Финансы, ЕС
Ассоциация европейских фермеров раскритиковала торговое соглашение ЕС и США
Ассоциация фермеров: торговое соглашение ЕС — США наносит ущерб сельхозсектору Евросоюза