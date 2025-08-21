https://1prime.ru/20250821/ssha-861067560.html
Гутерреш призвал страны к сдержанности после решения США по Венесуэле
Гутерреш призвал страны к сдержанности после решения США по Венесуэле - 21.08.2025, ПРАЙМ
Гутерреш призвал страны к сдержанности после решения США по Венесуэле
21.08.2025
ООН, 21 авг - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на фоне решения США отправить к берегам Венесуэлы военные корабли призывает власти стран к деэскалации и сдержанности, сообщила заместитель официального представителя генсека Даньела Гросс де Альмейда. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано на фоне отправки к венесуэльским берегам трех американских военных кораблей, на борту которых, предположительно, находятся 4 тысячи морпехов. "Генеральный секретарь внимательно следит за текущими событиями в Карибском бассейне, касающимися отношений между Венесуэлой и Соединенными Штатами, и настоятельно призывает правительства обеих стран к деэскалации напряженности, проявлению сдержанности и урегулированию своих разногласий мирными средствами", - сказала заместитель официального представителя в ходе брифинга для журналистов. В ответ на вопрос РИА Новости, нарушает ли такое решение США устав ООН, представитель генсека ответила, что у нее нет никакой информации на этот счет.
Гутерреш призвал страны к сдержанности после решения США по Венесуэле
Гутерреш призвал страны к сдержанности после решения США отправить корабли к Венесуэле