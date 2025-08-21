Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гутерреш призвал страны к сдержанности после решения США по Венесуэле - 21.08.2025, ПРАЙМ
Гутерреш призвал страны к сдержанности после решения США по Венесуэле
Гутерреш призвал страны к сдержанности после решения США по Венесуэле - 21.08.2025, ПРАЙМ
Гутерреш призвал страны к сдержанности после решения США по Венесуэле
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на фоне решения США отправить к берегам Венесуэлы военные корабли призывает власти стран к деэскалации и... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T22:13+0300
2025-08-21T22:13+0300
мировая экономика
сша
венесуэла
антониу гутерреш
дональд трамп
оон
в мире
ООН, 21 авг - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на фоне решения США отправить к берегам Венесуэлы военные корабли призывает власти стран к деэскалации и сдержанности, сообщила заместитель официального представителя генсека Даньела Гросс де Альмейда. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано на фоне отправки к венесуэльским берегам трех американских военных кораблей, на борту которых, предположительно, находятся 4 тысячи морпехов. "Генеральный секретарь внимательно следит за текущими событиями в Карибском бассейне, касающимися отношений между Венесуэлой и Соединенными Штатами, и настоятельно призывает правительства обеих стран к деэскалации напряженности, проявлению сдержанности и урегулированию своих разногласий мирными средствами", - сказала заместитель официального представителя в ходе брифинга для журналистов. В ответ на вопрос РИА Новости, нарушает ли такое решение США устав ООН, представитель генсека ответила, что у нее нет никакой информации на этот счет.
мировая экономика, сша, венесуэла, антониу гутерреш, дональд трамп, оон, в мире
Мировая экономика, США, ВЕНЕСУЭЛА, Антониу Гутерреш, Дональд Трамп, ООН, В мире
22:13 21.08.2025
 
Гутерреш призвал страны к сдержанности после решения США по Венесуэле

Гутерреш призвал страны к сдержанности после решения США отправить корабли к Венесуэле

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенсек ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
© Пресс-служба МИД РФ
ООН, 21 авг - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на фоне решения США отправить к берегам Венесуэлы военные корабли призывает власти стран к деэскалации и сдержанности, сообщила заместитель официального представителя генсека Даньела Гросс де Альмейда.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано на фоне отправки к венесуэльским берегам трех американских военных кораблей, на борту которых, предположительно, находятся 4 тысячи морпехов.
"Генеральный секретарь внимательно следит за текущими событиями в Карибском бассейне, касающимися отношений между Венесуэлой и Соединенными Штатами, и настоятельно призывает правительства обеих стран к деэскалации напряженности, проявлению сдержанности и урегулированию своих разногласий мирными средствами", - сказала заместитель официального представителя в ходе брифинга для журналистов.
В ответ на вопрос РИА Новости, нарушает ли такое решение США устав ООН, представитель генсека ответила, что у нее нет никакой информации на этот счет.
Генсек ООН Антониу Гутерреш - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
Гутерреш готов выступить посредником по Украине, если стороны согласятся
20 марта, 19:58
 
Мировая экономикаСШАВЕНЕСУЭЛААнтониу ГутеррешДональд ТрампООНВ мире
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
