https://1prime.ru/20250821/ssha-861067560.html

Гутерреш призвал страны к сдержанности после решения США по Венесуэле

Гутерреш призвал страны к сдержанности после решения США по Венесуэле - 21.08.2025, ПРАЙМ

Гутерреш призвал страны к сдержанности после решения США по Венесуэле

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на фоне решения США отправить к берегам Венесуэлы военные корабли призывает власти стран к деэскалации и... | 21.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-21T22:13+0300

2025-08-21T22:13+0300

2025-08-21T22:13+0300

мировая экономика

сша

венесуэла

антониу гутерреш

дональд трамп

оон

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/84117/19/841171940_0:0:2647:1489_1920x0_80_0_0_85fb519b3f64827a0cf64f5ec254d99a.jpg

ООН, 21 авг - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на фоне решения США отправить к берегам Венесуэлы военные корабли призывает власти стран к деэскалации и сдержанности, сообщила заместитель официального представителя генсека Даньела Гросс де Альмейда. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано на фоне отправки к венесуэльским берегам трех американских военных кораблей, на борту которых, предположительно, находятся 4 тысячи морпехов. "Генеральный секретарь внимательно следит за текущими событиями в Карибском бассейне, касающимися отношений между Венесуэлой и Соединенными Штатами, и настоятельно призывает правительства обеих стран к деэскалации напряженности, проявлению сдержанности и урегулированию своих разногласий мирными средствами", - сказала заместитель официального представителя в ходе брифинга для журналистов. В ответ на вопрос РИА Новости, нарушает ли такое решение США устав ООН, представитель генсека ответила, что у нее нет никакой информации на этот счет.

https://1prime.ru/20250320/guterresh-855974786.html

сша

венесуэла

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, венесуэла, антониу гутерреш, дональд трамп, оон, в мире