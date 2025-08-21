https://1prime.ru/20250821/ssha-861068735.html

Политолог объяснил, почему Трамп уважает Путина

Политолог объяснил, почему Трамп уважает Путина

ЖЕНЕВА, 21 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп уважает российского лидера Владимира Путина и хочет выстроить хорошие отношения с ним, тогда как европейские страны разжигают русофобию, чтобы удержать власть, считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. "Еще в свой первый президентский срок Трамп хотел хороших отношений с Путиным, но то, что называют глубинным государством в Америке, было отчаянно против этого… В этот раз он хочет вернуться к этому вопросу и улучшить отношения с Россией, и в особенности с Путиным… Он уважает Путина и хочет хороших отношений с ним. Трампу нравится Путин. Путин могущественный, он первоклассный стратег, а Трамп уважает власть", - заявил политолог в интервью изданию Die Weltwoche. Он выразил мнение, что разжигаемая в Европе русофобия нужна политикам в ЕС для удержания власти. При этом утверждения о том, что Россия якобы хочет завоевать всю Украину или Восточную Европу - полная ерунда, отмечает Миршаймер. "Власти в ЕС должны настроить свои населения против России. А чтобы это сделать, вы рисуете картину российской угрозы, с которой нужно разобраться. Вы рассказываете историю, что Украина - на первой линии обороны, и вы говорите, что, если Россия победит Украину, она затем отправится в Восточную Европу и наставит свои дула на западную Европу. И европейцы крайне привержены этой риторике, так как раздувание угрозы важно им для удержания общественной поддержи, увеличения трат на оборону и поддержки политики в отношении Украины", - отметил он. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

