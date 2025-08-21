Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США сняли санкции с белорусской компании - 21.08.2025, ПРАЙМ
США сняли санкции с белорусской компании
США сняли санкции с белорусской компании - 21.08.2025, ПРАЙМ
США сняли санкции с белорусской компании
Власти США в четверг сняли санкции c физического и юридического лица, которые находились в списке ограничений, введенных в отношении Белоруссии, следует из... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T23:01+0300
2025-08-21T23:01+0300
мировая экономика
сша
белоруссия
кипр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_367984a07d5ff2a0e9d4fe9fad79ab18.jpg
ВАШИНГТОН, 21 авг - ПРАЙМ. Власти США в четверг сняли санкции c физического и юридического лица, которые находились в списке ограничений, введенных в отношении Белоруссии, следует из заявления американского минфина. Как указано в сообщении министерства, из-под санкций вывели зарегистрированную на Кипре компанию "Дана Холдингс", а также гражданина Сербии Небойши Карича. Указанные лица числились в санкционном перечне Belarus-EO14038, который направлен на блокировку активов и запрет на операции с числящимися в нем людьми и организациями.
сша
белоруссия
кипр
мировая экономика, сша, белоруссия, кипр
Мировая экономика, США, БЕЛОРУССИЯ, КИПР
23:01 21.08.2025
 
США сняли санкции с белорусской компании

США сняли санкции с белорусской компании "Дана Холдингс" и гражданина Сербии Карича

ВАШИНГТОН, 21 авг - ПРАЙМ. Власти США в четверг сняли санкции c физического и юридического лица, которые находились в списке ограничений, введенных в отношении Белоруссии, следует из заявления американского минфина.
Как указано в сообщении министерства, из-под санкций вывели зарегистрированную на Кипре компанию "Дана Холдингс", а также гражданина Сербии Небойши Карича.
Указанные лица числились в санкционном перечне Belarus-EO14038, который направлен на блокировку активов и запрет на операции с числящимися в нем людьми и организациями.
Мировая экономикаСШАБЕЛОРУССИЯКИПР
 
 
