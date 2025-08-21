https://1prime.ru/20250821/ssha-861069432.html
США сняли санкции с белорусской компании
ВАШИНГТОН, 21 авг - ПРАЙМ. Власти США в четверг сняли санкции c физического и юридического лица, которые находились в списке ограничений, введенных в отношении Белоруссии, следует из заявления американского минфина. Как указано в сообщении министерства, из-под санкций вывели зарегистрированную на Кипре компанию "Дана Холдингс", а также гражданина Сербии Небойши Карича. Указанные лица числились в санкционном перечне Belarus-EO14038, который направлен на блокировку активов и запрет на операции с числящимися в нем людьми и организациями.
