В США выдвинули неожиданное предложение по России - 21.08.2025, ПРАЙМ
В США выдвинули неожиданное предложение по России
В США выдвинули неожиданное предложение по России - 21.08.2025, ПРАЙМ
В США выдвинули неожиданное предложение по России
Бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц предложил в эфире своей программы на телеканале One America News пригласить Россию в альянс, сообщает Clash Report. | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T23:16+0300
2025-08-21T23:26+0300
россия
москва
нато
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц предложил в эфире своей программы на телеканале One America News пригласить Россию в альянс, сообщает Clash Report. "У меня есть предложение: пригласить Россию в НАТО", — заявил он. Гетц отметил, что Трамп должен получить от Путина "все, чего он пожелает", включая прекращение военных конфликтов, экономическое сотрудничество и разрешение территориальных споров. "Я не считаю это безумной идеей, так как тема членства России в НАТО уже давно обсуждается в политических кругах", — заявил Гетц. Ранее Трамп выразил согласие с точкой зрения Москвы относительно НАТО. На этой неделе он отметил, что позиция России и Советского Союза, не желавших видеть альянс у своих границ, была оправданной.
москва
Новости
ru-RU
россия, москва, нато
РОССИЯ, МОСКВА, НАТО
23:16 21.08.2025 (обновлено: 23:26 21.08.2025)
 
В США выдвинули неожиданное предложение по России

Экс-конгрессмен Гетц предложил пригласить Россию в НАТО

МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц предложил в эфире своей программы на телеканале One America News пригласить Россию в альянс, сообщает Clash Report.
"У меня есть предложение: пригласить Россию в НАТО", — заявил он.
Гетц отметил, что Трамп должен получить от Путина "все, чего он пожелает", включая прекращение военных конфликтов, экономическое сотрудничество и разрешение территориальных споров.
"Я не считаю это безумной идеей, так как тема членства России в НАТО уже давно обсуждается в политических кругах", — заявил Гетц.
Ранее Трамп выразил согласие с точкой зрения Москвы относительно НАТО. На этой неделе он отметил, что позиция России и Советского Союза, не желавших видеть альянс у своих границ, была оправданной.
РОССИЯМОСКВАНАТО
 
 
