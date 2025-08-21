https://1prime.ru/20250821/ssha-861069764.html

В США выдвинули неожиданное предложение по России

В США выдвинули неожиданное предложение по России - 21.08.2025, ПРАЙМ

В США выдвинули неожиданное предложение по России

Бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц предложил в эфире своей программы на телеканале One America News пригласить Россию в альянс, сообщает Clash Report. | 21.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-21T23:16+0300

2025-08-21T23:16+0300

2025-08-21T23:26+0300

россия

москва

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/09/835720905_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_0798ffa8930292865f314d87407f52e7.jpg

МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц предложил в эфире своей программы на телеканале One America News пригласить Россию в альянс, сообщает Clash Report. "У меня есть предложение: пригласить Россию в НАТО", — заявил он. Гетц отметил, что Трамп должен получить от Путина "все, чего он пожелает", включая прекращение военных конфликтов, экономическое сотрудничество и разрешение территориальных споров. "Я не считаю это безумной идеей, так как тема членства России в НАТО уже давно обсуждается в политических кругах", — заявил Гетц. Ранее Трамп выразил согласие с точкой зрения Москвы относительно НАТО. На этой неделе он отметил, что позиция России и Советского Союза, не желавших видеть альянс у своих границ, была оправданной.

https://1prime.ru/20250821/tramp-861067726.html

https://1prime.ru/20250821/ssha-861068735.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, нато