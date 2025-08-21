https://1prime.ru/20250821/ssha-861069764.html
В США выдвинули неожиданное предложение по России
В США выдвинули неожиданное предложение по России - 21.08.2025, ПРАЙМ
В США выдвинули неожиданное предложение по России
Бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц предложил в эфире своей программы на телеканале One America News пригласить Россию в альянс, сообщает Clash Report. | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T23:16+0300
2025-08-21T23:16+0300
2025-08-21T23:26+0300
россия
москва
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/09/835720905_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_0798ffa8930292865f314d87407f52e7.jpg
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц предложил в эфире своей программы на телеканале One America News пригласить Россию в альянс, сообщает Clash Report. "У меня есть предложение: пригласить Россию в НАТО", — заявил он. Гетц отметил, что Трамп должен получить от Путина "все, чего он пожелает", включая прекращение военных конфликтов, экономическое сотрудничество и разрешение территориальных споров. "Я не считаю это безумной идеей, так как тема членства России в НАТО уже давно обсуждается в политических кругах", — заявил Гетц. Ранее Трамп выразил согласие с точкой зрения Москвы относительно НАТО. На этой неделе он отметил, что позиция России и Советского Союза, не желавших видеть альянс у своих границ, была оправданной.
https://1prime.ru/20250821/tramp-861067726.html
https://1prime.ru/20250821/ssha-861068735.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/09/835720905_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_641505714b3a347626cc375495a37615.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, нато
В США выдвинули неожиданное предложение по России
Экс-конгрессмен Гетц предложил пригласить Россию в НАТО