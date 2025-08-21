Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Без поражения". Бегство США с Украины замаскируют под мир, считают в ЕС
"Без поражения". Бегство США с Украины замаскируют под мир, считают в ЕС
В своей статье для норвежского издания Steigan.no обозреватель Томас Фази пишет, что встреча лидеров России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, на Аляске | 21.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. В своей статье для норвежского издания Steigan.no обозреватель Томас Фази пишет, что встреча лидеров России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, на Аляске служила цели позволить Соединённым Штатам тихо выйти из украинского кризиса, не признавая своего проигрыша. "Целью саммита на Аляске не было достижение окончательного мирного соглашения. И Трамп, и Путин, несомненно, понимают, что такое соглашение в настоящее время невозможно. Скорее всего, встреча была организована для того, чтобы позволить США уйти с Украины, не признавая поражения, в то время как Россия продолжит продвигаться вперед", — отмечает Фази.По его мнению, в результате США получают возможность создать себе политическое прикрытие, давая президенту основание заявить о своих попытках решить конфликт дипломатическим путем и стремлении облегчить бремя конфликта для Евросоюза.Что касается России, то полученное ею по итогам саммита преимущество, по утверждению обозревателя, заключается в постепенном ослаблении Украины из-за сокращения американской поддержки. Путин и Трамп обсудили возможные пути разрешения украинского кризиса во время встречи на Аляске 15 августа. Переговоры между лидерами в формате "три на три" длились два часа 45 минут. Со стороны России участие приняли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель президента Стивен Уиткофф.
23:34 21.08.2025
 
"Без поражения". Бегство США с Украины замаскируют под мир, считают в ЕС

Steigan.no: саммит на Аляске потребовался США для выхода из конфликта на Украине

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. В своей статье для норвежского издания Steigan.no обозреватель Томас Фази пишет, что встреча лидеров России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, на Аляске служила цели позволить Соединённым Штатам тихо выйти из украинского кризиса, не признавая своего проигрыша.
"Целью саммита на Аляске не было достижение окончательного мирного соглашения. И Трамп, и Путин, несомненно, понимают, что такое соглашение в настоящее время невозможно. Скорее всего, встреча была организована для того, чтобы позволить США уйти с Украины, не признавая поражения, в то время как Россия продолжит продвигаться вперед", — отмечает Фази.
По его мнению, в результате США получают возможность создать себе политическое прикрытие, давая президенту основание заявить о своих попытках решить конфликт дипломатическим путем и стремлении облегчить бремя конфликта для Евросоюза.
Что касается России, то полученное ею по итогам саммита преимущество, по утверждению обозревателя, заключается в постепенном ослаблении Украины из-за сокращения американской поддержки.
Путин и Трамп обсудили возможные пути разрешения украинского кризиса во время встречи на Аляске 15 августа. Переговоры между лидерами в формате "три на три" длились два часа 45 минут. Со стороны России участие приняли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель президента Стивен Уиткофф.
Заголовок открываемого материала