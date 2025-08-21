"Без поражения". Бегство США с Украины замаскируют под мир, считают в ЕС

https://1prime.ru/20250821/ssha-861071171.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_c6a6ec594b98fb8023659f165167de01.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. В своей статье для норвежского издания Steigan.no обозреватель Томас Фази пишет, что встреча лидеров России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, на Аляске служила цели позволить Соединённым Штатам тихо выйти из украинского кризиса, не признавая своего проигрыша. "Целью саммита на Аляске не было достижение окончательного мирного соглашения. И Трамп, и Путин, несомненно, понимают, что такое соглашение в настоящее время невозможно. Скорее всего, встреча была организована для того, чтобы позволить США уйти с Украины, не признавая поражения, в то время как Россия продолжит продвигаться вперед", — отмечает Фази.По его мнению, в результате США получают возможность создать себе политическое прикрытие, давая президенту основание заявить о своих попытках решить конфликт дипломатическим путем и стремлении облегчить бремя конфликта для Евросоюза.Что касается России, то полученное ею по итогам саммита преимущество, по утверждению обозревателя, заключается в постепенном ослаблении Украины из-за сокращения американской поддержки. Путин и Трамп обсудили возможные пути разрешения украинского кризиса во время встречи на Аляске 15 августа. Переговоры между лидерами в формате "три на три" длились два часа 45 минут. Со стороны России участие приняли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель президента Стивен Уиткофф.
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ.
В своей статье для норвежского издания Steigan.no
обозреватель Томас Фази пишет, что встреча лидеров России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, на Аляске служила цели позволить Соединённым Штатам тихо выйти из украинского кризиса, не признавая своего проигрыша.
"Целью саммита на Аляске не было достижение окончательного мирного соглашения. И Трамп, и Путин, несомненно, понимают, что такое соглашение в настоящее время невозможно. Скорее всего, встреча была организована для того, чтобы позволить США уйти с Украины, не признавая поражения, в то время как Россия продолжит продвигаться вперед", — отмечает Фази.
По его мнению, в результате США получают возможность создать себе политическое прикрытие, давая президенту основание заявить о своих попытках решить конфликт дипломатическим путем и стремлении облегчить бремя конфликта для Евросоюза.
Что касается России, то полученное ею по итогам саммита преимущество, по утверждению обозревателя, заключается в постепенном ослаблении Украины из-за сокращения американской поддержки.
Путин и Трамп обсудили возможные пути разрешения украинского кризиса во время встречи на Аляске 15 августа. Переговоры между лидерами в формате "три на три" длились два часа 45 минут. Со стороны России участие приняли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель президента Стивен Уиткофф.
