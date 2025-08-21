https://1prime.ru/20250821/stavka-861045503.html
Ставка RUONIA снизилась 20 августа
Ставка RUONIA снизилась 20 августа - 21.08.2025, ПРАЙМ
Ставка RUONIA снизилась 20 августа
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 20 августа, снизилась на 0,02... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T14:28+0300
2025-08-21T14:28+0300
2025-08-21T14:28+0300
экономика
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a57daed6759302899e5046be194ceb06.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 20 августа, снизилась на 0,02 процентного пункта и составила 17,72%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 444,64 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики
https://1prime.ru/20250820/stavka-860982098.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a04299b6d1c834e1d086e7e8f98174e4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки
Экономика, Финансы, Банки
Ставка RUONIA снизилась 20 августа
Ставка RUONIA 20 августа снизилась на 0,02 п.п. и составила 17,72%
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 20 августа, снизилась на 0,02 процентного пункта и составила 17,72%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 444,64 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики
Ставка RUONIA выросла 19 августа