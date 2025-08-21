https://1prime.ru/20250821/stubb-861065129.html

В США обрушились на Стубба из-за антироссийских высказываний

МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Профессор американского университета Сергей Радченко обвинил президента Финляндии Александра Стубба в расизме из-за оскорбительных слов в адрес России, сообщает финское издание Iltalehti."Почему уважаемый политик, доктор Лондонской школы экономики и политических наук и человек, владеющий пятью языками, говорит такие ужасные расистские вещи. Надеюсь, я упустил какой-то важный контекст", — цитирует издание профессора.По словам журналистов, во время встречи Трампа с лидерами европейских стран Стубб охарактеризовал города Краматорск и Славянск как "бастионы на пути гуннов". Издание Iltalehti обратилась в канцелярию президента Финляндии поэтому поводу, однако не получила комментариев.В понедельник, на встрече с Дональдом Трампом, Александром Стуббом и Зеленским в Белом доме, Стубб выразил уверенность, что разрешение конфликта будет найдено к 2025 году, как это произошло в 1944 году. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, осудила сравнение потенциального урегулирования украинского конфликта с Московским перемирием, подписанным в 1944 году между СССР и Финляндией.Захарова также напомнила, что во время Второй мировой войны Финляндия воевала против СССР, включая участие в блокаде Ленинграда и создании лагерей на оккупированных территориях. По ее словам, "взаимодействие", о котором говорил финский президент, касалось в том числе сотрудничества с Третьим рейхом и преступлений против мирного населения. Она отметила, что в 1944 году Финляндия действительно изменила позицию, подписав Московское перемирие, но сделала это под давлением Красной армии, которая вела успешное наступление против Германии и ее союзников.

