Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США обрушились на Стубба из-за антироссийских высказываний - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250821/stubb-861065129.html
В США обрушились на Стубба из-за антироссийских высказываний
В США обрушились на Стубба из-за антироссийских высказываний - 21.08.2025, ПРАЙМ
В США обрушились на Стубба из-за антироссийских высказываний
Профессор американского университета Сергей Радченко обвинил президента Финляндии Александра Стубба в расизме из-за оскорбительных слов в адрес России, сообщает | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T20:17+0300
2025-08-21T20:17+0300
финляндия
германия
дональд трамп
мария захарова
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/80239/26/802392634_0:276:1881:1334_1920x0_80_0_0_385e66aaa9f6eb379144aaabd263984c.jpg
МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Профессор американского университета Сергей Радченко обвинил президента Финляндии Александра Стубба в расизме из-за оскорбительных слов в адрес России, сообщает финское издание Iltalehti."Почему уважаемый политик, доктор Лондонской школы экономики и политических наук и человек, владеющий пятью языками, говорит такие ужасные расистские вещи. Надеюсь, я упустил какой-то важный контекст", — цитирует издание профессора.По словам журналистов, во время встречи Трампа с лидерами европейских стран Стубб охарактеризовал города Краматорск и Славянск как "бастионы на пути гуннов". Издание Iltalehti обратилась в канцелярию президента Финляндии поэтому поводу, однако не получила комментариев.В понедельник, на встрече с Дональдом Трампом, Александром Стуббом и Зеленским в Белом доме, Стубб выразил уверенность, что разрешение конфликта будет найдено к 2025 году, как это произошло в 1944 году. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, осудила сравнение потенциального урегулирования украинского конфликта с Московским перемирием, подписанным в 1944 году между СССР и Финляндией.Захарова также напомнила, что во время Второй мировой войны Финляндия воевала против СССР, включая участие в блокаде Ленинграда и создании лагерей на оккупированных территориях. По ее словам, "взаимодействие", о котором говорил финский президент, касалось в том числе сотрудничества с Третьим рейхом и преступлений против мирного населения. Она отметила, что в 1944 году Финляндия действительно изменила позицию, подписав Московское перемирие, но сделала это под давлением Красной армии, которая вела успешное наступление против Германии и ее союзников.
https://1prime.ru/20250820/tramp-860984167.html
https://1prime.ru/20250820/stubb-861002469.html
https://1prime.ru/20250819/zakharova-860903224.html
финляндия
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80239/26/802392634_0:100:1881:1510_1920x0_80_0_0_3c647d90d75ad8345f14cb56cef2a175.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финляндия, германия, дональд трамп, мария захарова, мид рф
ФИНЛЯНДИЯ, ГЕРМАНИЯ, Дональд Трамп, Мария Захарова, МИД РФ
20:17 21.08.2025
 
В США обрушились на Стубба из-за антироссийских высказываний

Iltalehti: профессор из США обвинил финского лидера Стубба в расизме

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Профессор американского университета Сергей Радченко обвинил президента Финляндии Александра Стубба в расизме из-за оскорбительных слов в адрес России, сообщает финское издание Iltalehti.
"Почему уважаемый политик, доктор Лондонской школы экономики и политических наук и человек, владеющий пятью языками, говорит такие ужасные расистские вещи. Надеюсь, я упустил какой-то важный контекст", — цитирует издание профессора.
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
СМИ рассказали об унизительных моментах на встрече с Трампом
Вчера, 14:55
По словам журналистов, во время встречи Трампа с лидерами европейских стран Стубб охарактеризовал города Краматорск и Славянск как "бастионы на пути гуннов". Издание Iltalehti обратилась в канцелярию президента Финляндии поэтому поводу, однако не получила комментариев.
В понедельник, на встрече с Дональдом Трампом, Александром Стуббом и Зеленским в Белом доме, Стубб выразил уверенность, что разрешение конфликта будет найдено к 2025 году, как это произошло в 1944 году.
Президент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии провел неожиданную параллель между США и Украиной
Вчера, 19:42
Мария Захарова, официальный представитель МИД России, осудила сравнение потенциального урегулирования украинского конфликта с Московским перемирием, подписанным в 1944 году между СССР и Финляндией.
Захарова также напомнила, что во время Второй мировой войны Финляндия воевала против СССР, включая участие в блокаде Ленинграда и создании лагерей на оккупированных территориях. По ее словам, "взаимодействие", о котором говорил финский президент, касалось в том числе сотрудничества с Третьим рейхом и преступлений против мирного населения. Она отметила, что в 1944 году Финляндия действительно изменила позицию, подписав Московское перемирие, но сделала это под давлением Красной армии, которая вела успешное наступление против Германии и ее союзников.
ВЭФ-2024. ДВФУ: 125 лет подготовки кадров для развития отношений России и стран Азии - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Захарова осудила слова президента Финляндии об урегулировании на Украине
19 августа, 10:49
 
ФИНЛЯНДИЯГЕРМАНИЯДональд ТрампМария ЗахароваМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала