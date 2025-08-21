https://1prime.ru/20250821/stubb-861065129.html
В США обрушились на Стубба из-за антироссийских высказываний
В США обрушились на Стубба из-за антироссийских высказываний - 21.08.2025, ПРАЙМ
В США обрушились на Стубба из-за антироссийских высказываний
Профессор американского университета Сергей Радченко обвинил президента Финляндии Александра Стубба в расизме из-за оскорбительных слов в адрес России, сообщает | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T20:17+0300
2025-08-21T20:17+0300
2025-08-21T20:17+0300
финляндия
германия
дональд трамп
мария захарова
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/80239/26/802392634_0:276:1881:1334_1920x0_80_0_0_385e66aaa9f6eb379144aaabd263984c.jpg
МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Профессор американского университета Сергей Радченко обвинил президента Финляндии Александра Стубба в расизме из-за оскорбительных слов в адрес России, сообщает финское издание Iltalehti."Почему уважаемый политик, доктор Лондонской школы экономики и политических наук и человек, владеющий пятью языками, говорит такие ужасные расистские вещи. Надеюсь, я упустил какой-то важный контекст", — цитирует издание профессора.По словам журналистов, во время встречи Трампа с лидерами европейских стран Стубб охарактеризовал города Краматорск и Славянск как "бастионы на пути гуннов". Издание Iltalehti обратилась в канцелярию президента Финляндии поэтому поводу, однако не получила комментариев.В понедельник, на встрече с Дональдом Трампом, Александром Стуббом и Зеленским в Белом доме, Стубб выразил уверенность, что разрешение конфликта будет найдено к 2025 году, как это произошло в 1944 году. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, осудила сравнение потенциального урегулирования украинского конфликта с Московским перемирием, подписанным в 1944 году между СССР и Финляндией.Захарова также напомнила, что во время Второй мировой войны Финляндия воевала против СССР, включая участие в блокаде Ленинграда и создании лагерей на оккупированных территориях. По ее словам, "взаимодействие", о котором говорил финский президент, касалось в том числе сотрудничества с Третьим рейхом и преступлений против мирного населения. Она отметила, что в 1944 году Финляндия действительно изменила позицию, подписав Московское перемирие, но сделала это под давлением Красной армии, которая вела успешное наступление против Германии и ее союзников.
https://1prime.ru/20250820/tramp-860984167.html
https://1prime.ru/20250820/stubb-861002469.html
https://1prime.ru/20250819/zakharova-860903224.html
финляндия
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/80239/26/802392634_0:100:1881:1510_1920x0_80_0_0_3c647d90d75ad8345f14cb56cef2a175.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, германия, дональд трамп, мария захарова, мид рф
ФИНЛЯНДИЯ, ГЕРМАНИЯ, Дональд Трамп, Мария Захарова, МИД РФ
В США обрушились на Стубба из-за антироссийских высказываний
Iltalehti: профессор из США обвинил финского лидера Стубба в расизме