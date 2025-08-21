https://1prime.ru/20250821/svt-861046359.html
В Швеции создадут логистический хаб НАТО для возможной переброски военных
политика
общество
северная европа
великобритания
швеция
владимир путин
нато
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Логистический хаб НАТО для возможной переброски свыше 20 тысяч военнослужащих создадут в шведском Энчёпинге, сообщает в четверг телеканал SVT. "Энчёпинг станет логистической базой для передвижения войск НАТО в странах Северной Европы и из Северной Америки", - говорится в сообщении. Как уточняет SVT, соответствующее решение было принято правительством после переговоров с НАТО. База будет включать личный состав из 70 человек. По данным телеканала, речь идет об управлении потенциальными перемещениями войск размером с дивизию - более 20 тысяч военнослужащих. "Мы будем заниматься транспортировкой различных грузов, включая топливо, боеприпасы, запасные части. Речь идет о возможности переброски большого числа техники и личного состава по территории Швеции", - приводит слова министра обороны королевства Пола Йонсона телеканал. По данным телеканала, база в Энчёпинге будет отвечать за зону ответственности, которая охватывает Северную Америку, Великобританию и страны Северной Европы.
северная европа
великобритания
швеция
общество , северная европа, великобритания, швеция, владимир путин, нато
Политика, Общество , СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ШВЕЦИЯ, Владимир Путин, НАТО
