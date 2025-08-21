Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Швеции создадут логистический хаб НАТО для возможной переброски военных - 21.08.2025, ПРАЙМ
В Швеции создадут логистический хаб НАТО для возможной переброски военных
В Швеции создадут логистический хаб НАТО для возможной переброски военных
Логистический хаб НАТО для возможной переброски свыше 20 тысяч военнослужащих создадут в шведском Энчёпинге, сообщает в четверг телеканал SVT. | 21.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Логистический хаб НАТО для возможной переброски свыше 20 тысяч военнослужащих создадут в шведском Энчёпинге, сообщает в четверг телеканал SVT. "Энчёпинг станет логистической базой для передвижения войск НАТО в странах Северной Европы и из Северной Америки", - говорится в сообщении. Как уточняет SVT, соответствующее решение было принято правительством после переговоров с НАТО. База будет включать личный состав из 70 человек. По данным телеканала, речь идет об управлении потенциальными перемещениями войск размером с дивизию - более 20 тысяч военнослужащих. "Мы будем заниматься транспортировкой различных грузов, включая топливо, боеприпасы, запасные части. Речь идет о возможности переброски большого числа техники и личного состава по территории Швеции", - приводит слова министра обороны королевства Пола Йонсона телеканал. По данным телеканала, база в Энчёпинге будет отвечать за зону ответственности, которая охватывает Северную Америку, Великобританию и страны Северной Европы.
14:44 21.08.2025
 
В Швеции создадут логистический хаб НАТО для возможной переброски военных

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Логистический хаб НАТО для возможной переброски свыше 20 тысяч военнослужащих создадут в шведском Энчёпинге, сообщает в четверг телеканал SVT.
"Энчёпинг станет логистической базой для передвижения войск НАТО в странах Северной Европы и из Северной Америки", - говорится в сообщении.
Как уточняет SVT, соответствующее решение было принято правительством после переговоров с НАТО. База будет включать личный состав из 70 человек. По данным телеканала, речь идет об управлении потенциальными перемещениями войск размером с дивизию - более 20 тысяч военнослужащих.
"Мы будем заниматься транспортировкой различных грузов, включая топливо, боеприпасы, запасные части. Речь идет о возможности переброски большого числа техники и личного состава по территории Швеции", - приводит слова министра обороны королевства Пола Йонсона телеканал.
По данным телеканала, база в Энчёпинге будет отвечать за зону ответственности, которая охватывает Северную Америку, Великобританию и страны Северной Европы.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Постпреды стран НАТО обсудили в Брюсселе переговоры в США по Украине
Вчера, 14:29
 
