В Швеции создадут логистический хаб НАТО для возможной переброски военных

21.08.2025

Логистический хаб НАТО для возможной переброски свыше 20 тысяч военнослужащих создадут в шведском Энчёпинге, сообщает в четверг телеканал SVT.

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Логистический хаб НАТО для возможной переброски свыше 20 тысяч военнослужащих создадут в шведском Энчёпинге, сообщает в четверг телеканал SVT. "Энчёпинг станет логистической базой для передвижения войск НАТО в странах Северной Европы и из Северной Америки", - говорится в сообщении. Как уточняет SVT, соответствующее решение было принято правительством после переговоров с НАТО. База будет включать личный состав из 70 человек. По данным телеканала, речь идет об управлении потенциальными перемещениями войск размером с дивизию - более 20 тысяч военнослужащих. "Мы будем заниматься транспортировкой различных грузов, включая топливо, боеприпасы, запасные части. Речь идет о возможности переброски большого числа техники и личного состава по территории Швеции", - приводит слова министра обороны королевства Пола Йонсона телеканал. По данным телеканала, база в Энчёпинге будет отвечать за зону ответственности, которая охватывает Северную Америку, Великобританию и страны Северной Европы.

