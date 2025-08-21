https://1prime.ru/20250821/tamozhnya-861045839.html
Россиянин пытался провести из Дубая драгоценности под стельками обуви
МОСКВА, 21 августа – ПРАЙМ. Таможенники в аэропорту Грозного обнаружили под стельками обуви пассажира из Дубая незадекларированные два золотых кольца и браслет на 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ФТС России. "В аэропорту Грозного таможенники обнаружили под стельками обуви пассажира два золотых кольца и браслет стоимостью полмиллиона рублей. Нарушителем оказался 32-летний россиянин, прибывший из Дубая. Таким способом он надеялся сокрыть от таможенного контроля незадекларированные ювелирные изделия и избежать уплаты таможенных платежей", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что выявить товары удалось при помощи ручного металлодетектора. По данным экспертизы, драгоценности новые и изготовлены из золота 750 пробы, их изъяли. "Мужчина пояснил, что вез украшения в качестве подарка для супруги", - добавили в ФТС. В пресс-службе также рассказали, что на россиянина возбуждено уголовное дело за сокрытие товаров от таможенного контроля, ему грозит штраф от половины до трехкратного размера стоимости драгоценностей.
