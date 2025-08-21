Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Тайвань нарастил расходы на оборону
Тайвань нарастил расходы на оборону
Тайвань нарастил расходы на оборону - 21.08.2025, ПРАЙМ
Тайвань нарастил расходы на оборону
Администрация Тайваня приняла решение выделить на оборону в 2026 году 949,5 миллиарда новых тайваньских долларов (около 31,1 миллиарда долларов США), что... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T08:48+0300
2025-08-21T08:51+0300
ПЕКИН, 21 авг - ПРАЙМ. Администрация Тайваня приняла решение выделить на оборону в 2026 году 949,5 миллиарда новых тайваньских долларов (около 31,1 миллиарда долларов США), что эквивалентно 3,32% от ВВП острова, это заметное увеличение расходов на оборону, передает тайваньское Центральное информационное агентство (CNA). В четверг Исполнительный Юань (главный исполнительный орган Тайваня) утвердил бюджет острова на 2026 год. "Общий оборонный бюджет составляет 949,5 миллиарда новых тайваньских долларов, что составляет 3,32% ВВП", - говорится в сообщении. На действующий год оборонный бюджет острова составляет 2,5% ВВП, или 647 миллиардов тайваньских долларов (около 21,2 миллиарда долларов США по нынешнему курсу). Таким образом, рост увеличения оборонных расходов составил более 46%. Ранее глава администрации острова Лай Циндэ заявлял, что Тайвань будет стремиться "продвигать реформу национальной обороны, повышать обороноспособность всего общества и стремиться увеличить оборонный бюджет с 2,5% ВВП до более чем 3% для повышения своих возможностей самообороны".
08:48 21.08.2025 (обновлено: 08:51 21.08.2025)
 
Тайвань нарастил расходы на оборону

CNA: Тайвань выделит на оборону в 2026 году бюджет в размере 3,32% от ВВП

© CC BY 2.0 / 總統府Флаг Тайваня
Флаг Тайваня - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
© CC BY 2.0 / 總統府
ПЕКИН, 21 авг - ПРАЙМ. Администрация Тайваня приняла решение выделить на оборону в 2026 году 949,5 миллиарда новых тайваньских долларов (около 31,1 миллиарда долларов США), что эквивалентно 3,32% от ВВП острова, это заметное увеличение расходов на оборону, передает тайваньское Центральное информационное агентство (CNA).
В четверг Исполнительный Юань (главный исполнительный орган Тайваня) утвердил бюджет острова на 2026 год.
"Общий оборонный бюджет составляет 949,5 миллиарда новых тайваньских долларов, что составляет 3,32% ВВП", - говорится в сообщении.
На действующий год оборонный бюджет острова составляет 2,5% ВВП, или 647 миллиардов тайваньских долларов (около 21,2 миллиарда долларов США по нынешнему курсу). Таким образом, рост увеличения оборонных расходов составил более 46%.
Ранее глава администрации острова Лай Циндэ заявлял, что Тайвань будет стремиться "продвигать реформу национальной обороны, повышать обороноспособность всего общества и стремиться увеличить оборонный бюджет с 2,5% ВВП до более чем 3% для повышения своих возможностей самообороны".
Эксперт прокомментировал покупку Тайванем новых установок HIMARS
12 августа, 08:33
 
