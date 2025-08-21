https://1prime.ru/20250821/tayvan-861023632.html
Тайвань нарастил расходы на оборону
Тайвань нарастил расходы на оборону
2025-08-21T08:48+0300
2025-08-21T08:48+0300
2025-08-21T08:51+0300
ПЕКИН, 21 авг - ПРАЙМ. Администрация Тайваня приняла решение выделить на оборону в 2026 году 949,5 миллиарда новых тайваньских долларов (около 31,1 миллиарда долларов США), что эквивалентно 3,32% от ВВП острова, это заметное увеличение расходов на оборону, передает тайваньское Центральное информационное агентство (CNA). В четверг Исполнительный Юань (главный исполнительный орган Тайваня) утвердил бюджет острова на 2026 год. "Общий оборонный бюджет составляет 949,5 миллиарда новых тайваньских долларов, что составляет 3,32% ВВП", - говорится в сообщении. На действующий год оборонный бюджет острова составляет 2,5% ВВП, или 647 миллиардов тайваньских долларов (около 21,2 миллиарда долларов США по нынешнему курсу). Таким образом, рост увеличения оборонных расходов составил более 46%. Ранее глава администрации острова Лай Циндэ заявлял, что Тайвань будет стремиться "продвигать реформу национальной обороны, повышать обороноспособность всего общества и стремиться увеличить оборонный бюджет с 2,5% ВВП до более чем 3% для повышения своих возможностей самообороны".
