Чистый убыток ТМК по МСФО вырос в 1,8 раза

2025-08-21T09:19+0300

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток Трубной металлургической компании (ТМК) по МСФО в первом полугодии 2025 года вырос в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,249 миллиарда рублей, а скорректированный показатель EBITDA снизился на 2%, до 45,084 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка компании за первое полугодие составила 236,989 миллиарда рублей, сократившись на 14,4%. ТМК - ведущий в РФ поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. Производит нарезные трубы, включая специальные трубы и трубопроводные системы, и другую продукцию для энергетики, химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. Акции ТМК обращаются на Московской бирже.

