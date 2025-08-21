https://1prime.ru/20250821/tmk-861026481.html
Чистый убыток ТМК по МСФО вырос в 1,8 раза
Чистый убыток ТМК по МСФО вырос в 1,8 раза - 21.08.2025, ПРАЙМ
Чистый убыток ТМК по МСФО вырос в 1,8 раза
Чистый убыток Трубной металлургической компании (ТМК) по МСФО в первом полугодии 2025 года вырос в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T09:19+0300
2025-08-21T09:19+0300
2025-08-21T09:19+0300
экономика
бизнес
финансы
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84158/39/841583935_0:41:780:480_1920x0_80_0_0_e3cef16964177139655e19a0f378041b.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток Трубной металлургической компании (ТМК) по МСФО в первом полугодии 2025 года вырос в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,249 миллиарда рублей, а скорректированный показатель EBITDA снизился на 2%, до 45,084 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка компании за первое полугодие составила 236,989 миллиарда рублей, сократившись на 14,4%. ТМК - ведущий в РФ поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. Производит нарезные трубы, включая специальные трубы и трубопроводные системы, и другую продукцию для энергетики, химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. Акции ТМК обращаются на Московской бирже.
https://1prime.ru/20250808/sud-860472253.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84158/39/841583935_59:0:699:480_1920x0_80_0_0_7e2d2d70aed0c8c484d71c0b104bb3e3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы, рф
Экономика, Бизнес, Финансы, РФ
Чистый убыток ТМК по МСФО вырос в 1,8 раза
Чистый убыток ТМК по МСФО в первом полугодии вырос в 1,8 раза
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток Трубной металлургической компании (ТМК) по МСФО в первом полугодии 2025 года вырос в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,249 миллиарда рублей, а скорректированный показатель EBITDA снизился на 2%, до 45,084 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка компании за первое полугодие составила 236,989 миллиарда рублей, сократившись на 14,4%.
ТМК - ведущий в РФ поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. Производит нарезные трубы, включая специальные трубы и трубопроводные системы, и другую продукцию для энергетики, химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. Акции ТМК обращаются на Московской бирже.
Суд одобрил взыскание с немецкой PSI Metals средств в пользу ТМК