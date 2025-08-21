https://1prime.ru/20250821/torgovlya-861045656.html
Эксперт спрогнозировал объем торговли РФ и Индии по СМП и МТК "Север-Юг"
2025-08-21T14:29+0300
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Объем торгового обмена между Россией и Индией по Северному морскому пути (СМП) и международному транспортному коридору "Север-Юг" к 2030 году может достичь 90 миллиардов долларов в год, в основном за счет экспорта нефти, нефтепродуктов и угля, сообщил РИА Новости генеральный директор АНО Центр стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев. В минувшую среду в Москве проходило 26-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. По словам Мантурова, Россия и Индия нацелены на совместное освоение Северного морского пути и международного транспортного коридора "Север-Юг". "Экономический эффект от сотрудничества с Индией для России обещает быть весьма значительным. Уже к 2030 году объем торгового обмена может достичь 90 миллиардов долларов в год, особенно благодаря экспорту нефти, нефтепродуктов и угля", - заявил эксперт. По его словам, обеспечение надежных транспортных коридоров позволит российским компаниям быстрее доставлять продукцию на индийский рынок и в страны, которые используют маршруты через Индию. Говоря про маршрут СМП, Гриняев отметил, что Россия, обладая выгодным географическим положением, выступает главным хозяином этого пути и заинтересована в его модернизации и развитии. "Индия, с другой стороны, видит в этом проекте возможность для ускорения и удешевления доставки своих товаров, учитывая динамичный рост своей экономики и расширяющийся экспорт", - пояснил эксперт.
