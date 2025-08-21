https://1prime.ru/20250821/tramp-861017173.html

СМИ рассказали о скептицизме Запада в отношении плана Трампа по Украине

МОСКВА, 21 августа — РИА Новости. Газета Politico, ссылаясь на источники среди высокопоставленных дипломатов, сообщает, что европейские лидеры сомневаются в успешности предложенного президентом США Дональдом Трампом мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Несмотря на это, они открыто выражают свою поддержку этому плану. "Тактика заключается в том, чтобы делать вид, что поддерживают миротворческие усилия Трампа до тех пор, пока он не поймёт, что Путин не намерен серьёзно прекращать конфликт", — отмечается в статье.Издание утверждает, что европейские страны выбрали путь восхваления и лести в адрес американского президента, полагая, что с течением времени он примет их точку зрения. По мнению одного из дипломатов, Европа поддерживает усилия США по посредничеству, не потому что верит в их результативность, а чтобы оценить истинные намерения России. В понедельник Трамп обсудил с Владимиром Зеленским вопросы безопасности для Украины, которые страны ЕС планируют предоставить при взаимодействии с США. В разговор позже присоединились некоторые европейские лидеры. В середине переговоров Трамп сделал паузу, чтобы созвониться с Владимиром Путиным. Разговор был откровенным и конструктивным. Лидеры двух стран высказались за продолжение прямых переговоров между представителями России и Украины. Также обсуждалась возможность повышения уровня участников от Москвы и Киева в этих переговорах.

