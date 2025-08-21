Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали о скептицизме Запада в отношении плана Трампа по Украине - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250821/tramp-861017173.html
СМИ рассказали о скептицизме Запада в отношении плана Трампа по Украине
СМИ рассказали о скептицизме Запада в отношении плана Трампа по Украине - 21.08.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о скептицизме Запада в отношении плана Трампа по Украине
Газета Politico, ссылаясь на источники среди высокопоставленных дипломатов, сообщает, что европейские лидеры сомневаются в успешности предложенного президентом... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T01:30+0300
2025-08-21T01:31+0300
сша
украина
европа
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
politico
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624107_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_2ebf8d65e1d94636d92e1ee03a61b157.jpg
МОСКВА, 21 августа — РИА Новости. Газета Politico, ссылаясь на источники среди высокопоставленных дипломатов, сообщает, что европейские лидеры сомневаются в успешности предложенного президентом США Дональдом Трампом мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Несмотря на это, они открыто выражают свою поддержку этому плану. "Тактика заключается в том, чтобы делать вид, что поддерживают миротворческие усилия Трампа до тех пор, пока он не поймёт, что Путин не намерен серьёзно прекращать конфликт", — отмечается в статье.Издание утверждает, что европейские страны выбрали путь восхваления и лести в адрес американского президента, полагая, что с течением времени он примет их точку зрения. По мнению одного из дипломатов, Европа поддерживает усилия США по посредничеству, не потому что верит в их результативность, а чтобы оценить истинные намерения России. В понедельник Трамп обсудил с Владимиром Зеленским вопросы безопасности для Украины, которые страны ЕС планируют предоставить при взаимодействии с США. В разговор позже присоединились некоторые европейские лидеры. В середине переговоров Трамп сделал паузу, чтобы созвониться с Владимиром Путиным. Разговор был откровенным и конструктивным. Лидеры двух стран высказались за продолжение прямых переговоров между представителями России и Украины. Также обсуждалась возможность повышения уровня участников от Москвы и Киева в этих переговорах.
https://1prime.ru/20250820/tramp-860991976.html
https://1prime.ru/20250820/tramp-860988598.html
сша
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624107_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_70498467e96c8f66aac3bfe86768efcd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, европа, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, politico, ес
США, УКРАИНА, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Politico, ЕС
01:30 21.08.2025 (обновлено: 01:31 21.08.2025)
 
СМИ рассказали о скептицизме Запада в отношении плана Трампа по Украине

Politico: европейские политики не доверяют плану Трампа по Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 августа — РИА Новости. Газета Politico, ссылаясь на источники среди высокопоставленных дипломатов, сообщает, что европейские лидеры сомневаются в успешности предложенного президентом США Дональдом Трампом мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Несмотря на это, они открыто выражают свою поддержку этому плану.
"Тактика заключается в том, чтобы делать вид, что поддерживают миротворческие усилия Трампа до тех пор, пока он не поймёт, что Путин не намерен серьёзно прекращать конфликт", — отмечается в статье.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске. - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
СМИ раскрыли, чего Трамп хотел добиться саммитом на Аляске
Вчера, 17:05
Издание утверждает, что европейские страны выбрали путь восхваления и лести в адрес американского президента, полагая, что с течением времени он примет их точку зрения.
По мнению одного из дипломатов, Европа поддерживает усилия США по посредничеству, не потому что верит в их результативность, а чтобы оценить истинные намерения России.
В понедельник Трамп обсудил с Владимиром Зеленским вопросы безопасности для Украины, которые страны ЕС планируют предоставить при взаимодействии с США. В разговор позже присоединились некоторые европейские лидеры.
В середине переговоров Трамп сделал паузу, чтобы созвониться с Владимиром Путиным. Разговор был откровенным и конструктивным. Лидеры двух стран высказались за продолжение прямых переговоров между представителями России и Украины. Также обсуждалась возможность повышения уровня участников от Москвы и Киева в этих переговорах.
Дональд Трамп
СМИ сообщили неутешительные новости из-за решения Трампа по России
Вчера, 15:50
 
СШАУКРАИНАЕВРОПАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийPoliticoЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала