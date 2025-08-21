Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли новый план Трампа по конфликту на Украине
СМИ раскрыли новый план Трампа по конфликту на Украине
СМИ раскрыли новый план Трампа по конфликту на Украине - 21.08.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли новый план Трампа по конфликту на Украине
Дональд Трамп собирается отойти от участия в переговорах между Россией и Украиной, чтобы обе стороны самостоятельно организовали встречу Владимира Путина и... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T15:26+0300
2025-08-21T15:26+0300
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Дональд Трамп собирается отойти от участия в переговорах между Россией и Украиной, чтобы обе стороны самостоятельно организовали встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает издание Guardian."По словам знакомых с ситуацией чиновников администрации, Трамп намерен оставить Москву и Киев наедине, чтобы они организовали встречу между их лидерами, не принимая пока в ней прямого участия, и тем самым отойдя от переговоров о завершении конфликта России и Украины", — говорится в статье.Журналист также отметил, что Трамп сообщил своим советникам о намерении организовать трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским лишь после их двустороннего саммита.Во вторник Трамп заявил о подготовке встречи между Путиным и Зеленским, после чего может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Юрий Ушаков, помощник российского президента, сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп поддержали продолжение прямых переговоров между российскими и украинскими делегациями. В частности, обсуждали возможность повышения уровня представителей от украинской и российской сторон.В среду министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и открыта к работе в любых форматах. Однако он отметил, что Москва все еще не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Также он подчеркнул, что потенциальная трехсторонняя встреча требует тщательной подготовки, чтобы не усугубить ситуацию.
СМИ раскрыли новый план Трампа по конфликту на Украине

Ермак назвал возможное место саммита с Россией
12:56
Зеленский высказался о статусе русского языка на Украине
12:50
Зеленский высказался о статусе русского языка на Украине
12:50
 
