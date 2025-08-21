https://1prime.ru/20250821/tramp-861065501.html
"Трампу нравится напрягать". В Киеве объяснили, что США могут навязать РФ
"Трампу нравится напрягать". В Киеве объяснили, что США могут навязать РФ - 21.08.2025, ПРАЙМ
"Трампу нравится напрягать". В Киеве объяснили, что США могут навязать РФ
Президенту США Дональду Трампу не удаcтся запугать Россию угрозами, поскольку он не способен навязать свою волю ни Кремлю, ни его союзникам. Такое мнение... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T20:33+0300
2025-08-21T20:33+0300
2025-08-21T20:33+0300
политика
сша
дональд трамп
владимир путин
россия
украина
владимир зеленский
переговоры
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ef5c1487982801d5c9f8cc292742e641.jpg
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Президенту США Дональду Трампу не удаcтся запугать Россию угрозами, поскольку он не способен навязать свою волю ни Кремлю, ни его союзникам. Такое мнение высказал украинский политолог Юрий Дудкин в эфире YouTube-канала публициста Александра Лазарева. "На самом деле ничего России на сегодняшний день нельзя навязать. Ни России, ни Китаю, ни КНДР. То есть тем государствам, которые дорожат своим суверенитетом", – подчеркнул Дудкин.По его мнению, Трампу нравится делать заявления, которые должны всех "напрягать", например, об его способности усадить за стол переговоров президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, но на самом деле он на это не способен.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация готова обсуждать урегулирование конфликта с Украиной в любых форматах. Однако Москва все еще ожидает от Киева ответ на предложение о создании трех рабочих групп для более детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, которые были подняты российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
https://1prime.ru/20250821/sanktsii-861056770.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_bfcdac9e57dabdf2c9f51e1d08d958f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, владимир путин, россия, украина, владимир зеленский, переговоры, мнение
Политика, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, переговоры, мнение
"Трампу нравится напрягать". В Киеве объяснили, что США могут навязать РФ
Политолог Дудкин: Трамп ничего не сможет навязать ни России, ни ее союзникам
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Президенту США Дональду Трампу не удаcтся запугать Россию угрозами, поскольку он не способен навязать свою волю ни Кремлю, ни его союзникам. Такое мнение высказал украинский политолог Юрий Дудкин в эфире YouTube-канала публициста Александра Лазарева.
"На самом деле ничего России на сегодняшний день нельзя навязать. Ни России, ни Китаю, ни КНДР. То есть тем государствам, которые дорожат своим суверенитетом", – подчеркнул Дудкин.
По его мнению, Трампу нравится делать заявления, которые должны всех "напрягать", например, об его способности усадить за стол переговоров президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, но на самом деле он на это не способен.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация готова обсуждать урегулирование конфликта с Украиной в любых форматах. Однако Москва все еще ожидает от Киева ответ на предложение о создании трех рабочих групп для более детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, которые были подняты российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
"Новый ультиматум Трампа". В США придумали "козырь" против Путина