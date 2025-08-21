https://1prime.ru/20250821/tramp-861065501.html

"Трампу нравится напрягать". В Киеве объяснили, что США могут навязать РФ

МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Президенту США Дональду Трампу не удаcтся запугать Россию угрозами, поскольку он не способен навязать свою волю ни Кремлю, ни его союзникам. Такое мнение высказал украинский политолог Юрий Дудкин в эфире YouTube-канала публициста Александра Лазарева. "На самом деле ничего России на сегодняшний день нельзя навязать. Ни России, ни Китаю, ни КНДР. То есть тем государствам, которые дорожат своим суверенитетом", – подчеркнул Дудкин.По его мнению, Трампу нравится делать заявления, которые должны всех "напрягать", например, об его способности усадить за стол переговоров президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, но на самом деле он на это не способен.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация готова обсуждать урегулирование конфликта с Украиной в любых форматах. Однако Москва все еще ожидает от Киева ответ на предложение о создании трех рабочих групп для более детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, которые были подняты российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

