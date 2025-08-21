Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
"Трампу нравится напрягать". В Киеве объяснили, что США могут навязать РФ

© Фото : Fotolia/BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
© Фото : Fotolia/Beboy
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Президенту США Дональду Трампу не удаcтся запугать Россию угрозами, поскольку он не способен навязать свою волю ни Кремлю, ни его союзникам. Такое мнение высказал украинский политолог Юрий Дудкин в эфире YouTube-канала публициста Александра Лазарева.
"На самом деле ничего России на сегодняшний день нельзя навязать. Ни России, ни Китаю, ни КНДР. То есть тем государствам, которые дорожат своим суверенитетом", – подчеркнул Дудкин.
По его мнению, Трампу нравится делать заявления, которые должны всех "напрягать", например, об его способности усадить за стол переговоров президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, но на самом деле он на это не способен.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация готова обсуждать урегулирование конфликта с Украиной в любых форматах. Однако Москва все еще ожидает от Киева ответ на предложение о создании трех рабочих групп для более детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, которые были подняты российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
