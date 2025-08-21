Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп отправил в отставку аналитика ЦРУ по России, узнали СМИ
Трамп отправил в отставку аналитика ЦРУ по России, узнали СМИ - 21.08.2025, ПРАЙМ
Трамп отправил в отставку аналитика ЦРУ по России, узнали СМИ
Президент США Дональд Трамп отправил в отставку высокопоставленного аналитика ЦРУ, занимавшегося вопросами, связанными с Россией, сообщает The Economist. | 21.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп отправил в отставку высокопоставленного аналитика ЦРУ, занимавшегося вопросами, связанными с Россией, сообщает The Economist."Данный сотрудник в 2016 году возглавлял подготовку отчета о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в пользу Трампа", — говорится в статье.Увольнения затронули также авторов этого отчета — Шелби Пирсон и Вина Нгуена, занимавших ключевые должности в ЦРУ.По словам директора Национальной разведки США Тулси Габбард, у американских властей есть доказательства, позволяющие обвинить участников сговора из администрации Обамы на выборах 2016 года, которые выиграл Дональд Трамп. Габбард также заявила, что вскоре будут представлены дополнительные данные о предполагаемом сговоре по раздуванию темы вмешательства России в выборы 2016 года. Ранее Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на выборах. Неподтвержденный отчет о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года был удален с сайта комитета Сената США по разведке. Как сообщает Newsweek, интернет-пользователи обратили внимание на удаление документа. Теперь страницы сайта с этим отчетом отражают сообщение "Не найдено". Москва неоднократно отрицала обвинения в вмешательстве в выборы, включая американские. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл эти утверждения "абсолютно голословными". Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что не существует никаких фактов, подтверждающих якобы имевшее место вмешательство России в выборы различных стран.
22:17 21.08.2025
 
Трамп отправил в отставку аналитика ЦРУ по России, узнали СМИ

Economist: Трамп уволил высокопоставленного аналитика ЦРУ по РФ

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп отправил в отставку высокопоставленного аналитика ЦРУ, занимавшегося вопросами, связанными с Россией, сообщает The Economist.
"Данный сотрудник в 2016 году возглавлял подготовку отчета о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в пользу Трампа", — говорится в статье.
Увольнения затронули также авторов этого отчета — Шелби Пирсон и Вина Нгуена, занимавших ключевые должности в ЦРУ.
По словам директора Национальной разведки США Тулси Габбард, у американских властей есть доказательства, позволяющие обвинить участников сговора из администрации Обамы на выборах 2016 года, которые выиграл Дональд Трамп. Габбард также заявила, что вскоре будут представлены дополнительные данные о предполагаемом сговоре по раздуванию темы вмешательства России в выборы 2016 года. Ранее Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на выборах.
Неподтвержденный отчет о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года был удален с сайта комитета Сената США по разведке. Как сообщает Newsweek, интернет-пользователи обратили внимание на удаление документа. Теперь страницы сайта с этим отчетом отражают сообщение "Не найдено".
Москва неоднократно отрицала обвинения в вмешательстве в выборы, включая американские. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл эти утверждения "абсолютно голословными". Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что не существует никаких фактов, подтверждающих якобы имевшее место вмешательство России в выборы различных стран.
Заголовок открываемого материала