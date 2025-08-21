https://1prime.ru/20250821/tramp-861067726.html

Трамп отправил в отставку аналитика ЦРУ по России, узнали СМИ

Трамп отправил в отставку аналитика ЦРУ по России, узнали СМИ - 21.08.2025, ПРАЙМ

Трамп отправил в отставку аналитика ЦРУ по России, узнали СМИ

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку высокопоставленного аналитика ЦРУ, занимавшегося вопросами, связанными с Россией, сообщает The Economist. | 21.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-21T22:17+0300

2025-08-21T22:17+0300

2025-08-21T22:17+0300

сша

москва

дональд трамп

тулси габбард

дмитрий песков

цру

the economist

newsweek

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483938_0:24:774:459_1920x0_80_0_0_c70e46c858240c81f2148f7c18b38777.jpg

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп отправил в отставку высокопоставленного аналитика ЦРУ, занимавшегося вопросами, связанными с Россией, сообщает The Economist."Данный сотрудник в 2016 году возглавлял подготовку отчета о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в пользу Трампа", — говорится в статье.Увольнения затронули также авторов этого отчета — Шелби Пирсон и Вина Нгуена, занимавших ключевые должности в ЦРУ.По словам директора Национальной разведки США Тулси Габбард, у американских властей есть доказательства, позволяющие обвинить участников сговора из администрации Обамы на выборах 2016 года, которые выиграл Дональд Трамп. Габбард также заявила, что вскоре будут представлены дополнительные данные о предполагаемом сговоре по раздуванию темы вмешательства России в выборы 2016 года. Ранее Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на выборах. Неподтвержденный отчет о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года был удален с сайта комитета Сената США по разведке. Как сообщает Newsweek, интернет-пользователи обратили внимание на удаление документа. Теперь страницы сайта с этим отчетом отражают сообщение "Не найдено". Москва неоднократно отрицала обвинения в вмешательстве в выборы, включая американские. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл эти утверждения "абсолютно голословными". Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что не существует никаких фактов, подтверждающих якобы имевшее место вмешательство России в выборы различных стран.

https://1prime.ru/20250814/ssha-860731117.html

https://1prime.ru/20250821/putin-861021409.html

https://1prime.ru/20250821/sanktsii-861056770.html

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, москва, дональд трамп, тулси габбард, дмитрий песков, цру, the economist, newsweek