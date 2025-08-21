Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
21.08.2025
ЦБ ожидает рост экономики как в этом, так и в следующем году
экономика
россия
банк россия
банк россии
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Банк России ожидает рост экономики как в этом, так и в следующем году, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган. "В целом по экономике рост продолжится и в этом, и в следующем году. Предварительные данные по росту ВВП за первый квартал 2025 года – плюс 1,4%, а за второй – плюс 1,1%, при прогнозе в 1-2% в целом по году. Ситуация развивается в рамках наших ожиданий, хотя весенний прогноз Минэкономразвития был несколько выше – плюс 2,5%", - отметил он в интервью "Российской газете". Банк России в июле сохранил прогноз роста ВВП России в 2025 году на 1-2% и оценку роста экономики в 2026 году на 0,5-1,5%. По текущему прогнозу Минэкономразвития, ВВП страны в 2025 году вырастет на 2,5%, в 2026 - на 2,4%. По словам Гангана, происходит переход к сбалансированным темпам роста после перегрева в предыдущие два года. "Напомню, что в 2023-2024 годах российская экономика росла темпом выше 4%. Это очень высокий результат – быстрее, чем росла вся мировая экономика", - уточнил он. "На сегодня наша экономика задействовала почти все имевшиеся производственные мощности, логистику и инфраструктуру, а главное почти все кадровые ресурсы – сейчас найти новых работников тяжело. Нужна передышка и новые подходы к повышению производительности труда. Без этого весь рост зарплат неизбежно будет "съеден" инфляцией, и работающие люди в итоге ничего не выиграют", - добавил Ганган. Он также отметил, что вопреки расхожему мнению, для Центробанка очень важно, чтобы у людей повышался уровень жизни. "И поэтому мы сделаем все возможное, чтобы инфляция была стабильно низкой и не обесценивала рост доходов", - подчеркнул глава департамента.
россия, банк россия, банк россии
Экономика, РОССИЯ, банк Россия, Банк России
06:18 21.08.2025
 
ЦБ ожидает рост экономики как в этом, так и в следующем году

Банк России ожидает рост экономики как в этом, так и в следующем году

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Банк России ожидает рост экономики как в этом, так и в следующем году, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.
"В целом по экономике рост продолжится и в этом, и в следующем году. Предварительные данные по росту ВВП за первый квартал 2025 года – плюс 1,4%, а за второй – плюс 1,1%, при прогнозе в 1-2% в целом по году. Ситуация развивается в рамках наших ожиданий, хотя весенний прогноз Минэкономразвития был несколько выше – плюс 2,5%", - отметил он в интервью "Российской газете".
Банк России в июле сохранил прогноз роста ВВП России в 2025 году на 1-2% и оценку роста экономики в 2026 году на 0,5-1,5%. По текущему прогнозу Минэкономразвития, ВВП страны в 2025 году вырастет на 2,5%, в 2026 - на 2,4%.
По словам Гангана, происходит переход к сбалансированным темпам роста после перегрева в предыдущие два года. "Напомню, что в 2023-2024 годах российская экономика росла темпом выше 4%. Это очень высокий результат – быстрее, чем росла вся мировая экономика", - уточнил он.
"На сегодня наша экономика задействовала почти все имевшиеся производственные мощности, логистику и инфраструктуру, а главное почти все кадровые ресурсы – сейчас найти новых работников тяжело. Нужна передышка и новые подходы к повышению производительности труда. Без этого весь рост зарплат неизбежно будет "съеден" инфляцией, и работающие люди в итоге ничего не выиграют", - добавил Ганган.
Он также отметил, что вопреки расхожему мнению, для Центробанка очень важно, чтобы у людей повышался уровень жизни. "И поэтому мы сделаем все возможное, чтобы инфляция была стабильно низкой и не обесценивала рост доходов", - подчеркнул глава департамента.
 
ЭкономикаРОССИЯбанк РоссияБанк России
 
 
