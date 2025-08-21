Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ не исключил снижения ключевой ставки в 2025 году - 21.08.2025
ЦБ не исключил снижения ключевой ставки в 2025 году
ЦБ не исключил снижения ключевой ставки в 2025 году - 21.08.2025, ПРАЙМ
ЦБ не исключил снижения ключевой ставки в 2025 году
Банк России считает, что если события будут развиваться по базовому сценарию, то пространство для снижения ключевой ставки в 2025 году еще остается, но снижение | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T06:18+0300
2025-08-21T06:18+0300
россия
экономика
финансы
банк россия
банк россии
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Банк России считает, что если события будут развиваться по базовому сценарию, то пространство для снижения ключевой ставки в 2025 году еще остается, но снижение ставки не предрешено, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган. "Если события будут развиваться в соответствии с базовым сценарием, то пространство для снижения ставки в 2025 году, конечно, еще остается. Но снижение ставки не предрешено. Могут быть разные шаги, в том числе и паузы между снижениями. Проинфляционные риски сохраняются, в том числе со стороны геополитики, и принимать дальнейшие решения мы будем осторожно, исходя из поступающей информации", - сообщил Ганган в интервью "Российской газете". По его словам, в базовом прогнозе ЦБ не заложено повышение ключевой ставки, но при другом развитии событий этого исключать нельзя. Поэтому, кроме базового, ЦБ рассматривает еще альтернативные сценарии. "Это нужно для того, чтобы быть готовыми действовать в любых условиях. Хотя базовый сценарий – самый вероятный, поэтому и обсуждаем мы в основном его", - уточнил Ганган. Банк России по итогам заседания 25 июля снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
россия, финансы, банк россия, банк россии
РОССИЯ, Экономика, Финансы, банк Россия, Банк России
06:18 21.08.2025
 
ЦБ не исключил снижения ключевой ставки в 2025 году

Ганган: пространство для снижения ключевой ставки в 2025 году еще остается

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Банк России считает, что если события будут развиваться по базовому сценарию, то пространство для снижения ключевой ставки в 2025 году еще остается, но снижение ставки не предрешено, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.
"Если события будут развиваться в соответствии с базовым сценарием, то пространство для снижения ставки в 2025 году, конечно, еще остается. Но снижение ставки не предрешено. Могут быть разные шаги, в том числе и паузы между снижениями. Проинфляционные риски сохраняются, в том числе со стороны геополитики, и принимать дальнейшие решения мы будем осторожно, исходя из поступающей информации", - сообщил Ганган в интервью "Российской газете".
По его словам, в базовом прогнозе ЦБ не заложено повышение ключевой ставки, но при другом развитии событий этого исключать нельзя. Поэтому, кроме базового, ЦБ рассматривает еще альтернативные сценарии. "Это нужно для того, чтобы быть готовыми действовать в любых условиях. Хотя базовый сценарий – самый вероятный, поэтому и обсуждаем мы в основном его", - уточнил Ганган.
Банк России по итогам заседания 25 июля снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
 
