https://1prime.ru/20250821/tsb-861058530.html
Объем денежной массы в России в июле вырос на 0,8 процента
Объем денежной массы в России в июле вырос на 0,8 процента - 21.08.2025, ПРАЙМ
Объем денежной массы в России в июле вырос на 0,8 процента
Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в июле вырос на 0,8%, до 120 триллионов рублей, следует из данных ЦБ РФ. | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T18:14+0300
2025-08-21T18:14+0300
2025-08-21T18:14+0300
россия
финансы
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83081/43/830814303_0:71:3077:1802_1920x0_80_0_0_07986bba28da5bbde19bf01289f7d043.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в июле вырос на 0,8%, до 120 триллионов рублей, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 августа составил 120,045 триллиона рублей, на 1 июля - 119,095 триллиона. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 949,8 миллиарда рублей, или на 0,8%.
https://1prime.ru/20250821/ekonomika-861055605.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83081/43/830814303_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_80195c0703ac0358386eca4547350c75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, рф
Объем денежной массы в России в июле вырос на 0,8 процента
ЦБ: объем денежной массы в национальном определении в июле вырос на 0,8%
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в июле вырос на 0,8%, до 120 триллионов рублей, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 августа составил 120,045 триллиона рублей, на 1 июля - 119,095 триллиона. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 949,8 миллиарда рублей, или на 0,8%.
Курс юаня в пятницу составил 11,16 рубля