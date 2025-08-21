Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в июле вырос на 0,8%, до 120 триллионов рублей, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 августа составил 120,045 триллиона рублей, на 1 июля - 119,095 триллиона. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 949,8 миллиарда рублей, или на 0,8%.
18:14 21.08.2025
 
Объем денежной массы в России в июле вырос на 0,8 процента

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в июле вырос на 0,8%, до 120 триллионов рублей, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 августа составил 120,045 триллиона рублей, на 1 июля - 119,095 триллиона. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 949,8 миллиарда рублей, или на 0,8%.
Заголовок открываемого материала