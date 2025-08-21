https://1prime.ru/20250821/tsb-861058530.html

Объем денежной массы в России в июле вырос на 0,8 процента

Объем денежной массы в России в июле вырос на 0,8 процента - 21.08.2025, ПРАЙМ

Объем денежной массы в России в июле вырос на 0,8 процента

Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в июле вырос на 0,8%, до 120 триллионов рублей, следует из данных ЦБ РФ. | 21.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-21T18:14+0300

2025-08-21T18:14+0300

2025-08-21T18:14+0300

россия

финансы

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83081/43/830814303_0:71:3077:1802_1920x0_80_0_0_07986bba28da5bbde19bf01289f7d043.jpg

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в июле вырос на 0,8%, до 120 триллионов рублей, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 августа составил 120,045 триллиона рублей, на 1 июля - 119,095 триллиона. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 949,8 миллиарда рублей, или на 0,8%.

https://1prime.ru/20250821/ekonomika-861055605.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф