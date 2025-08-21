https://1prime.ru/20250821/tsb-861063012.html

ЦБ рассказал о росте кредита экономике в июле

21.08.2025

Рост кредита экономике в июле несколько увеличился, составив 1,1% против 0,5% в июне, говорится в материале Банка России "Кредит экономике и денежная масса".

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Рост кредита экономике в июле несколько увеличился, составив 1,1% против 0,5% в июне, говорится в материале Банка России "Кредит экономике и денежная масса". "В июле 2025 года под влиянием жестких денежно-кредитных условий активность в розничном сегменте кредитного рынка по‑прежнему была слабой, а в корпоративном – умеренной. Месячный рост кредита экономике несколько увеличился, составив 1,1% против 0,5% в июне", - говорится в материале. Отмечается, что с учетом более высоких темпов роста в июле прошлого года годовой темп прироста продолжил замедляться и составил 10,1% после 10,7% месяцем ранее. "Это минимальное значение с начала 2021 года", - уточняет регулятор. "Некоторое ускорение роста кредита экономике за месяц обеспечили требования к организациям, возросшие за июль на 1,6% против 0,7% месяцем ранее", - сообщается в материале. Оживлению динамики требований способствовали рублевые кредиты нефинансовым и финансовым компаниям, предоставленные в основном на сроки свыше одного года, отмечает ЦБ. По данным регулятора, население в июле главным образом погашало ранее принятые на себя обязательства и неактивно привлекало новые. Кроме того, банки провели крупные сделки по ипотечной секьюритизации. "В результате требования банков к населению сократились на 0,1%, а вклад таких требований в годовой рост денежной массы стал отрицательным впервые с конца 2016 года", - сообщается в материале. Также отмечается, что годовой прирост денежной массы в июле сохранился вблизи уровня прошлого месяца и составил 12,7%.

