https://1prime.ru/20250821/turisty-861021122.html
2025-08-21T06:45+0300
2025-08-21T06:45+0300
бизнес
туризм
россия
водоходъ
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российские туристы - участники круизов в текущий сезон навигации забывали на теплоходах кокошники, метровую икону, парик, тонометр и необычные тапочки в виде плюшевых мышек, рассказали РИА Новости в круизных компаниях. Как поделились в круизной компании "ВодоходЪ", после круиза на теплоходах гости неоднократно оставляли палки-трости для опоры. "Мы видим в этом позитивный момент и шутим, что круизы настолько оздоравливают туристов, что люди, приходящие с палочками, уходят без них", - рассказали там. В "Водоходе" добавили, что в списке необычных вещей-потеряшек фигурируют мужской парик, большая (метр на метр) икона с Валаама, а также валенки. "В этом году на теплоходе "Георгий Жуков" оставили чемодан без вещей", - отметили в компании. По данным "Мостурфлота", с начала периода навигации пассажиры забыли на теплоходах перевозчика более 100 вещей. "Список необычных забытых вещей: автомобильное детское кресло, рыболовные удочки, матрас, массажер для глаз, тапочки-мыши, кокошники, пряники, сыры, мухобойка, фен, тонометр, планшет, рыба копченая", - перечислили в компании.
06:45 21.08.2025
 
Туристы в навигацию забывали на теплоходах кокошники и парик

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российские туристы - участники круизов в текущий сезон навигации забывали на теплоходах кокошники, метровую икону, парик, тонометр и необычные тапочки в виде плюшевых мышек, рассказали РИА Новости в круизных компаниях.
Как поделились в круизной компании "ВодоходЪ", после круиза на теплоходах гости неоднократно оставляли палки-трости для опоры. "Мы видим в этом позитивный момент и шутим, что круизы настолько оздоравливают туристов, что люди, приходящие с палочками, уходят без них", - рассказали там.
В "Водоходе" добавили, что в списке необычных вещей-потеряшек фигурируют мужской парик, большая (метр на метр) икона с Валаама, а также валенки. "В этом году на теплоходе "Георгий Жуков" оставили чемодан без вещей", - отметили в компании.
По данным "Мостурфлота", с начала периода навигации пассажиры забыли на теплоходах перевозчика более 100 вещей.
"Список необычных забытых вещей: автомобильное детское кресло, рыболовные удочки, матрас, массажер для глаз, тапочки-мыши, кокошники, пряники, сыры, мухобойка, фен, тонометр, планшет, рыба копченая", - перечислили в компании.
 
