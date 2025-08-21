https://1prime.ru/20250821/turisty-861021122.html

Туристы в навигацию забывали на теплоходах кокошники и парик

Туристы в навигацию забывали на теплоходах кокошники и парик - 21.08.2025, ПРАЙМ

Туристы в навигацию забывали на теплоходах кокошники и парик

Российские туристы - участники круизов в текущий сезон навигации забывали на теплоходах кокошники, метровую икону, парик, тонометр и необычные тапочки в виде... | 21.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-21T06:45+0300

2025-08-21T06:45+0300

2025-08-21T06:45+0300

бизнес

туризм

россия

водоходъ

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861021122.jpg?1755747923

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российские туристы - участники круизов в текущий сезон навигации забывали на теплоходах кокошники, метровую икону, парик, тонометр и необычные тапочки в виде плюшевых мышек, рассказали РИА Новости в круизных компаниях. Как поделились в круизной компании "ВодоходЪ", после круиза на теплоходах гости неоднократно оставляли палки-трости для опоры. "Мы видим в этом позитивный момент и шутим, что круизы настолько оздоравливают туристов, что люди, приходящие с палочками, уходят без них", - рассказали там. В "Водоходе" добавили, что в списке необычных вещей-потеряшек фигурируют мужской парик, большая (метр на метр) икона с Валаама, а также валенки. "В этом году на теплоходе "Георгий Жуков" оставили чемодан без вещей", - отметили в компании. По данным "Мостурфлота", с начала периода навигации пассажиры забыли на теплоходах перевозчика более 100 вещей. "Список необычных забытых вещей: автомобильное детское кресло, рыболовные удочки, матрас, массажер для глаз, тапочки-мыши, кокошники, пряники, сыры, мухобойка, фен, тонометр, планшет, рыба копченая", - перечислили в компании.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, водоходъ