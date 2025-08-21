В Турции назвали причины незаполняемости курортных отелей

https://1prime.ru/20250821/turkstat-861022496.html

АНКАРА, 21 авг – ПРАЙМ. Ряд турецких курортных отелей пустуют из-за высоких цен, а местные туристы стали предпочитать им Грецию, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Цены в ресторанах и отелях Турции выросли на более чем 34% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил Институт статистики Турции (Turkstat). "Цены в Турции высокие, некоторые отели остались пустыми. Поскольку цены очень высокие, в этом году сложно достичь желаемой заполняемости. В частности, местные туристы предпочитают Грецию, а не Турцию", - заявил собеседник агентства. Говоря об альтернативных предпочтениях российских туристов из-за высоких цен в Турции, эксперт отметил, что необходим анализ данных. "Я не знаю, сколько российских туристов стали предпочитать Египет. Нужно посмотреть следующие данные. Но, насколько я знаю, в Алании неплохой наплыв (российских туристов – ред.)", - сказал эксперт. Отели Турции после повышения цен в начале года идут на снижение в связи с падением спроса у российских туристов, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). В продажах туров на август лидирует Турция (38,4% проданных туров), в то время как в прошлом августе доля направления была 34,8%. По данным турецкого министерства культуры и туризма, за полгода Турцию посетили более 2,6 миллиона россиян, они заняли по этому показателю первое место, однако эта цифра почти на 3% хуже показателей 2024 года. За россиянами следуют туристы из ФРГ (более 2,4 миллиона), Великобритании (более 1,7 миллиона), Ирана и Болгарии.

