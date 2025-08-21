Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США увеличили экспорт удобрений в Китай почти в пять раз - 21.08.2025
США увеличили экспорт удобрений в Китай почти в пять раз
США увеличили экспорт удобрений в Китай почти в пять раз - 21.08.2025, ПРАЙМ
США увеличили экспорт удобрений в Китай почти в пять раз
США в июле нарастили экспорт удобрений в Китай по сравнению с предшествовавшим месяцем почти впятеро, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T16:24+0300
2025-08-21T16:25+0300
экономика
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/51/841505144_0:37:3073:1765_1920x0_80_0_0_d6a2ead1ea00712ec7ad09d3afbc8971.jpg
МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. США в июле нарастили экспорт удобрений в Китай по сравнению с предшествовавшим месяцем почти впятеро, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Так, в середине лета Китай потратил на покупку американских удобрений 1,059 миллиона долларов против июньских 227,5 тысячи. Однако пока июльский уровень не самый заметный в отчетном году - мартовская сумма закупок достигала 16,9 миллиона долларов. Такая динамика позволила Штатам подняться с 18-го на 15-е место в рейтинге крупнейших поставщиков удобрений в Поднебесную. Россия же уверенно занимает в нем первую строчку с объемом поставок в июле в 104,4 миллиона долларов и месячным ростом почти вдвое. При этом в целом Китай в июле сократил импорт удобрений на 4,4% - до 249,9 миллиона долларов - пока это далеко от пиковых значений отчетного года (407 миллионов по итогам января).
китай
китай
Экономика, КИТАЙ
16:24 21.08.2025 (обновлено: 16:25 21.08.2025)
 
США увеличили экспорт удобрений в Китай почти в пять раз

США в июле увеличили экспорт удобрений в Китай почти в пять раз

МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. США в июле нарастили экспорт удобрений в Китай по сравнению с предшествовавшим месяцем почти впятеро, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Так, в середине лета Китай потратил на покупку американских удобрений 1,059 миллиона долларов против июньских 227,5 тысячи. Однако пока июльский уровень не самый заметный в отчетном году - мартовская сумма закупок достигала 16,9 миллиона долларов.
Такая динамика позволила Штатам подняться с 18-го на 15-е место в рейтинге крупнейших поставщиков удобрений в Поднебесную. Россия же уверенно занимает в нем первую строчку с объемом поставок в июле в 104,4 миллиона долларов и месячным ростом почти вдвое.
При этом в целом Китай в июле сократил импорт удобрений на 4,4% - до 249,9 миллиона долларов - пока это далеко от пиковых значений отчетного года (407 миллионов по итогам января).
ЭкономикаКИТАЙ
 
 
