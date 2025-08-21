https://1prime.ru/20250821/ukraina-861018139.html
На Западе оценили изменение настроений на Украине по поводу условий мира
На Западе оценили изменение настроений на Украине по поводу условий мира - 21.08.2025, ПРАЙМ
На Западе оценили изменение настроений на Украине по поводу условий мира
Немецкая газета Berliner Zeitung сообщает, что среди украинцев растет число сторонников территориальных уступок в адрес России в обмен на мирное разрешение... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T02:41+0300
2025-08-21T02:41+0300
2025-08-21T02:44+0300
украина
одесса
сша
дональд трамп
the wall street journal
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/29/842192913_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_243ef41483e6c5c8b6389c9e458dfa11.jpg
МОСКВА, 21 августа — РИА Новости. Немецкая газета Berliner Zeitung сообщает, что среди украинцев растет число сторонников территориальных уступок в адрес России в обмен на мирное разрешение конфликта. "Десятки разговоров с прохожими в Одессе показывают, что мнение украинцев о возможном мире изменилось. Уступки, которые еще недавно казались невозможными, теперь многими приняты", — указывается в статье. По мнению издания, общественное мнение всё чаще склоняется к необходимости территориальных уступок для достижения мира с Россией и восстановления двусторонних отношений."Они (Украинцы. — Прим. Ред.) должны принять реальность, иначе этому не будет конца", — подчеркивается в статье. Автор отмечает, что украинцы устали от конфликта и стремятся к мирной жизни, что не совпадает с интересами киевских властей и их западных союзников. Согласно ранее опубликованной информации в The Wall Street Journal, ссылающейся на европейских и украинских представителей, Украина рассматривает возможность признания де-факто контроля России над новыми территориями, хотя и неохотно. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что в рамках мирного соглашения Украина получит "много земель".
https://1prime.ru/20250821/tramp-861017173.html
https://1prime.ru/20250820/tramp-860988598.html
украина
одесса
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/29/842192913_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_5561c4ef51000760912924eb39a54aff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, одесса, сша, дональд трамп, the wall street journal, fox news
УКРАИНА, Одесса, США, Дональд Трамп, The Wall Street Journal, Fox News
На Западе оценили изменение настроений на Украине по поводу условий мира
BZ: украинцы становятся более открытыми к уступкам территорий ради мира