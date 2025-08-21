https://1prime.ru/20250821/ukraina-861018139.html

На Западе оценили изменение настроений на Украине по поводу условий мира

На Западе оценили изменение настроений на Украине по поводу условий мира

На Западе оценили изменение настроений на Украине по поводу условий мира

Немецкая газета Berliner Zeitung сообщает, что среди украинцев растет число сторонников территориальных уступок в адрес России в обмен на мирное разрешение...

МОСКВА, 21 августа — РИА Новости. Немецкая газета Berliner Zeitung сообщает, что среди украинцев растет число сторонников территориальных уступок в адрес России в обмен на мирное разрешение конфликта. "Десятки разговоров с прохожими в Одессе показывают, что мнение украинцев о возможном мире изменилось. Уступки, которые еще недавно казались невозможными, теперь многими приняты", — указывается в статье. По мнению издания, общественное мнение всё чаще склоняется к необходимости территориальных уступок для достижения мира с Россией и восстановления двусторонних отношений."Они (Украинцы. — Прим. Ред.) должны принять реальность, иначе этому не будет конца", — подчеркивается в статье. Автор отмечает, что украинцы устали от конфликта и стремятся к мирной жизни, что не совпадает с интересами киевских властей и их западных союзников. Согласно ранее опубликованной информации в The Wall Street Journal, ссылающейся на европейских и украинских представителей, Украина рассматривает возможность признания де-факто контроля России над новыми территориями, хотя и неохотно. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что в рамках мирного соглашения Украина получит "много земель".

