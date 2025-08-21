Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе оценили изменение настроений на Украине по поводу условий мира - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250821/ukraina-861018139.html
На Западе оценили изменение настроений на Украине по поводу условий мира
На Западе оценили изменение настроений на Украине по поводу условий мира - 21.08.2025, ПРАЙМ
На Западе оценили изменение настроений на Украине по поводу условий мира
Немецкая газета Berliner Zeitung сообщает, что среди украинцев растет число сторонников территориальных уступок в адрес России в обмен на мирное разрешение... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T02:41+0300
2025-08-21T02:44+0300
украина
одесса
сша
дональд трамп
the wall street journal
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/29/842192913_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_243ef41483e6c5c8b6389c9e458dfa11.jpg
МОСКВА, 21 августа — РИА Новости. Немецкая газета Berliner Zeitung сообщает, что среди украинцев растет число сторонников территориальных уступок в адрес России в обмен на мирное разрешение конфликта. "Десятки разговоров с прохожими в Одессе показывают, что мнение украинцев о возможном мире изменилось. Уступки, которые еще недавно казались невозможными, теперь многими приняты", — указывается в статье. По мнению издания, общественное мнение всё чаще склоняется к необходимости территориальных уступок для достижения мира с Россией и восстановления двусторонних отношений."Они (Украинцы. — Прим. Ред.) должны принять реальность, иначе этому не будет конца", — подчеркивается в статье. Автор отмечает, что украинцы устали от конфликта и стремятся к мирной жизни, что не совпадает с интересами киевских властей и их западных союзников. Согласно ранее опубликованной информации в The Wall Street Journal, ссылающейся на европейских и украинских представителей, Украина рассматривает возможность признания де-факто контроля России над новыми территориями, хотя и неохотно. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что в рамках мирного соглашения Украина получит "много земель".
https://1prime.ru/20250821/tramp-861017173.html
https://1prime.ru/20250820/tramp-860988598.html
украина
одесса
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/29/842192913_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_5561c4ef51000760912924eb39a54aff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, одесса, сша, дональд трамп, the wall street journal, fox news
УКРАИНА, Одесса, США, Дональд Трамп, The Wall Street Journal, Fox News
02:41 21.08.2025 (обновлено: 02:44 21.08.2025)
 
На Западе оценили изменение настроений на Украине по поводу условий мира

BZ: украинцы становятся более открытыми к уступкам территорий ради мира

© Фото : Unsplash/Ahmed ZalabanyФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Ahmed Zalabany
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 августа — РИА Новости. Немецкая газета Berliner Zeitung сообщает, что среди украинцев растет число сторонников территориальных уступок в адрес России в обмен на мирное разрешение конфликта.
"Десятки разговоров с прохожими в Одессе показывают, что мнение украинцев о возможном мире изменилось. Уступки, которые еще недавно казались невозможными, теперь многими приняты", — указывается в статье.
По мнению издания, общественное мнение всё чаще склоняется к необходимости территориальных уступок для достижения мира с Россией и восстановления двусторонних отношений.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
СМИ рассказали о скептицизме Запада в отношении плана Трампа по Украине
01:30
"Они (Украинцы. — Прим. Ред.) должны принять реальность, иначе этому не будет конца", — подчеркивается в статье.
Автор отмечает, что украинцы устали от конфликта и стремятся к мирной жизни, что не совпадает с интересами киевских властей и их западных союзников.
Согласно ранее опубликованной информации в The Wall Street Journal, ссылающейся на европейских и украинских представителей, Украина рассматривает возможность признания де-факто контроля России над новыми территориями, хотя и неохотно.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что в рамках мирного соглашения Украина получит "много земель".
Дональд Трамп
СМИ сообщили неутешительные новости из-за решения Трампа по России
Вчера, 15:50
 
УКРАИНАОдессаСШАДональд ТрампThe Wall Street JournalFox News
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала